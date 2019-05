María Paula Buzaglo: "Cuando llegué al gimnasio en California no me quisieron aceptar por ser mujer"

El evento Combate Américas que se desarrollará el 31 de mayo en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores contará con 10 luchas y será transmitido a nivel mundial vía streaming y la cadena DAZN en Estados Unidos. La velada tendrá una lucha en la rama femenina entre la peruana María Paula Buzaglo (1-1-0) frente a la mexicana Alitzel Mariscal (2-0-0). La luchadora nacional conversó con El Comercio sobre sus inicios, el machismo en el deporte, su preparación y anhelos de cara al futuro.



►Marlon Gonzales: "Me he preparado con el ex nutricionista de Mike Tyson para llegar bien" | ENTREVISTA



►Paolo Guerrero: a todos estos clubes le ha anotado en Brasil



¿Cómo encaras estos últimos días previos al evento?



Estoy bien, bastante tranquila. El momento más duro del campamento terminó anteayer. Tuve una preparación física muy fuerte, con sparrings de nivel. Solo queda mantenerme para que no se pierda lo entrenado, tengo que empezar a trabajar en el corte de peso.

¿Qué representa pelear en el país?



Para mí es un sueño hecho realidad. Será hermoso hacerlo frente a mi familia, mi equipo y mi país. Asimismo, me alegra mucho más que pueda hacerlo en un evento internacional junto a mis compatriotas, somos varios peruanos que estaremos en la cartelera principal.

¿Estás nerviosa?



No, la verdad que no. Estoy un poco ansioso y muy feliz. Para algunos puede convertirse en presión pero no para mi. Siempre he peleado porque me gusta, no por alguna necesidad ni por la obligación. Yo subo a la jaula a vacilarme porque me encanta, entro a divertirme y a ganar.

"Es un sueño hecho realidad pelear en mi país". | Foto: Agencias

¿Cómo empezó tu carrera en la lucha?



Empecé en Muay Thai desde joven, gané un Mundial juvenil y luego pasé a la MMA, debido a que mi hermano estaba ahí. Empezó como un pasatiempo y terminó convirtiéndose en una disciplina.

¿Qué obstáculos encontraste en el camino?



Es una vida muy sacrificada. En Perú no hay muchas mujeres que compitan, lo que me llevó a mudarme a California para empezar mi carrera de MMA. No ha habido apoyo masivo, felizmente ahora sí cuento con algunas que me apoyan. Eso es algo difícil porque debes sustentar gastos para mejorar como deportista.

¿Te consideras una referente en la rama femenina?



Sí. Cuando gané el Mundial juvenil la gente me empezó a conocer más y ahora que estoy en Combate Américas y voy a pelear en Perú, siento que soy una cara del MMA en Perú.

¿Sufriste algún tipo de discriminación por ser mujer?



Por suerte en mi círculo cercano no. Mi familia, mis amigos y la gente que aprecio lo tomó con normalidad. Siempre hubo comentarios distintos. Sin embargo, cuando llegué al gimnasio en California no me aceptaron por ser mujer, recién pude ser aceptada cuando me vieron entrenar. Me han dicho que no pelee porque me van a deformar la cara, pero son comentarios que no me importan.

Centrándonos en la pelea, ¿has llevado algún tipo de preparación especial?



Para mi pelea pasada no entrené en Perú, hice un campamento de preparación en Tailandia; sin embargo, para este combate si me he partido el alma en Perú. He entrenado tres veces al día, seis veces a la semana, no falté nunca a las sesiones. Hubo día tremendos, pero sé que para llegar a mi objetivo tengo que seguir adelante.

¿Cómo has manejado el aspecto nutricional?



Muy bien. Soy una persona que come super sano. Me interesa mucho ese tema, incluso leo teorías, libros y ayudo a la gente para que se alimente bien. No tengo problemas por mi cuerpo, no tiendo a subir de peso cada vez que no peleo.

¿El pesaje representa un momento poco agradable para ti?



Obvio. Esta semana hay que hacer dieta y cortar peso. No sufro tanto porque soy muy disciplinada, pero es poco agradable. Me gusta comer muchas cosas orgánicas para que en ese momento no me afecte tanto.

¿Y el plano psicológico?



Nunca he tenido problemas de esa índole en ninguna pelea. Soy fuerte mentalmente, es una de mis virtudes. Me han pasado cosas fuertes en la vida y no me he quebrado, sé que estoy trabajando bien. Si no entrenara sí estaría preocupada, pero ahora no le tengo miedo a nada.

Se te nota segura y confiada en tus posibilidades de ganar...



Sí, claro. Lo digo porque no tengo presiones ni emociones poco agradables. Si estuviese pensando en la derrota o en que defraudaré a mi país, ahí estaría poco segura; pero yo entro a ser feliz. Quiero dar lo mejor de mi. Nunca se me ha pasado por la cabeza perder.

Tu pareja (Humberto Bandenay) también es luchador, ¿cómo han llevado esa relación?



No entrenamos juntos, tratamos de no mezclar las cosas. No ha sido difícil, somos un apoyo porque sabemos en lo que estamos. Queremos ser los mejores en nuestras disciplinas.

¿Qué proyecciones tienes a futuro?



Primero, quiero ganar la pelea en Combate Américas. Luego quiero seguir con mi carrera hasta que el cuerpo me responda. Fuera de esto, quisiera ser cheff, me encanta la cocina. Ha sido mi sueño desde pequeña. He planeado estudiar gastronomía en un futuro.

¿A quién le dedicas la pelea?



A mi país y a todos los que siempre confiaron en mí.