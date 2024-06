El español Carlos Sainz corrió este fin de semana en casa, en el circuito de Catalunya, con el aliento de sus seguidores y la presión de definir su futuro en la Fórmula 1. Este fue su último Gran Premio vistiendo el rojo de Ferrari en suelo catalán, mientras Audi y Williams esperan su respuesta.

Sainz ha confesado que todos los equipos con asientos disponibles para 2025 se han acercado a hablar con él, y que actualmente tiene todas las ofertas sobre la mesa. “Todos los equipos que aún no han firmado a sus pilotos me han dado una oferta. La decisión la voy a tomar muy pronto, quiero quitármelo de encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari. No quiero esperar más, porque estamos llegando a un punto que todo esto está ocupando algo de espacio en mi cabeza. Es momento de tomar una decisión”, comentó con tranquilidad, sabiendo que es un piloto deseado.

A pesar de tener una victoria en el año y ocupar el cuarto puesto en la clasificación mundial, Sainz aún no sabe con certeza en qué escudería estará el próximo año. Aunque los picos de rendimiento de Leclerc enamoran a Ferrari, su falta de regularidad y episodios donde ha regalado victorias hacen de Sainz el piloto confiable de la escudería. El subcampeonato del año pasado se escapó en gran medida por las jornadas erráticas de Leclerc, considerando que Sainz sumó 200 de los 406 puntos de la escudería, quedando a solo cuatro puntos de Mercedes. Sainz terminó 20 de las 22 carreras disputadas y puntuó en 19 (86%), mientras que Leclerc terminó en 18.

El año comenzó con el anuncio sorpresa del fichaje de Lewis Hamilton por Mercedes, lo que impactó directamente el futuro de Sainz. “Mi futuro dependió también de la decisión de Hamilton en su momento y a mí no me llamó nadie a avisarme de lo que iba a hacer. Este es un deporte muy duro, a ese nivel, porque entre todos sí que es verdad que nos llevamos bien, intentamos ayudarnos, apoyarnos, avisarnos, pero al final no deja de ser un trabajo donde todos queremos lo mejor para cada uno”, admitió Sainz.

La ansiedad comienza a ser mayor no solo para Sainz sino para todos los pilotos sin butacas aseguradas, ya que las escuderías no tomarán decisiones hasta saber la elección de Sainz. “Carlos es el tapón de la botella. Muchos están esperando para que él tome una decisión y luego el resto de las piezas del rompecabezas seguirán”, comentó Magnussen. En la sala de espera, junto al hombre de Haas, están Mick Schumacher, Ricciardo, Bottas, Sargeant, Ocon y Gasly.

Solo Red Bull, Ferrari y McLaren tienen sus asientos cerrados para 2025. Según las declaraciones de Sainz, todas las demás escuderías habrían puesto una oferta sobre la mesa. La butaca de Stroll en Aston Martin podría estar libre, pero siendo el hijo del dueño del equipo, esta decisión es emocional. La butaca más codiciada debería ser la de Mercedes, con rumores de conversaciones hace tres meses que se habrían enfriado. Mercedes parece querer aprovechar la partida de Hamilton para replantearse el futuro con calma. “Queremos reinventarnos un poco en el futuro, Kimi Antonelli definitivamente encaja en ese perfil”, habría dicho Wolff.

Las opciones más reales para Sainz son Williams y Audi. Si decide irse a Audi, tendría que correr en Sauber en 2025, ayudando en el desarrollo del monoplaza para 2026. Sería un año difícil por una ilusión futura. Williams, con su linaje e historia, está en un proceso de reingeniería bajo la dirección de James Vowles. Necesitan un piloto como Sainz para completar la transformación.

Carlos Sainz tiene las cartas en la mano y espera el momento adecuado para tomar su decisión. Su elección no solo definirá su futuro, sino también el de varios otros pilotos y equipos en la Fórmula 1. Las apuestas son altas, y todos los ojos están puestos en el piloto español luego de correr frente a su público en Catalunya.