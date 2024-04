El jinete peruano que quedó en coma, se recuperó y hoy va por la Copa América de Hípica en Monterrico.

El primer caballo peruano clasificado a dicha competencia, es ‘Chance’ junto con su jinete Mariano Arenas, quien conversó en exclusiva con El Comercio, previo a la competencia en el Gran Premio Latinoamericano, con expectativas de lograr la ansiada victoria y seguir invictos localmente.

-En un país con una importante tradición hípica, ¿cómo tomas la responsabilidad de buscar el título en este torneo?

Lo tomo con calma, con mucho entusiasmo, con bastante seriedad, porque representar al Perú me ha tocado varias oportunidades con un caballo como Dvorak, que ha ganado y es una cancha de Perú que ya conocemos, creo que es bonito poder representar al país.

-¿Es presión o confianza de saber que vas a correr en casa, en Monterrico?

No. Tengo confianza, porque estoy confiando mucho en el caballo, tengo 13 años corriendo, digamos, ya una suficiente experiencia. Hemos corrido grandes carreras, todos los clásicos en disputa acá en Monterrico y he competido afuera en Brasil, Argentina, pero, bueno, ahora me toca correr acá con Dvorak, un caballo que todavía no tiene techo, y le tengo mucha confianza. Estamos confiados y motivados después de ganar la clasificación.

-¿Cómo surge tu afición por la hípica?

De pequeño. Mi abuelo fue amansador de caballo en Ayacucho. Desde ahí lo ayudaba, poco a poco me comenzó a gustar y de 13 años que me llevaron al hipódromo y vi las carreras, me gustó mucho y desde ahí nace la afición por los caballos.

-Tengo entendido que renovaste tu vínculo con el STUD Jet Set de Omar Macchi

Sí, tengo trabajando con él tres años, y me ha dado la confianza plena con este cabello y tengo la primera opción en ganar y esa es la meta, de conseguir el triunfo, sería una de mis metas que me falta lograr.

-¿Cuáles son las cualidades de Dvorak, tu caballo?

Los caballos que vienen de afuera son los mejores que tienen en Chile, Brasil y Argentina, vienen buenos representantes. Pero creo que la localía siempre se ha sabido respetar la casa, la cancha es diferente a lo que ellos suelen correr en pista más liviana, acá es mucho más pesada y eso es algo favorable para nosotros. Dvorak, mi cabAllo, ya demostró ganando la última carrera de clasificación y ahora llega con más confianza y maduro. Ahora, voy confiado, porque ya supo ganar.

-En Perú hay muchos fanáticos de la hípica. ¿Cómo se explica eso?

Sí, hay mucha fanaticada, la gente es muy fan y siempre sigue a la hípica de cerca. Creo que muchos propietarios están invirtiendo bastante, ya que compran caballos buenos y líneas de sangre muy buenas para competir no solo en Sudamérica, sino en otra parte del mundo como Estados Unidos y Dubái. Se está proyectando con buena cara.





En Monterrico La Copa se corre aquí Este 14 de abril todos los peruanos están invitados a presenciar un hito importante de la competencia hípica más importante de Latinoamérica después de 10 años. El hipódromo de Monterrico del Jockey Club es sede oficial de la carrera de mayor trascendencia de la Organización Sudamericana de Fomento de Pura Sangre de Carrera (OSAF), el ‘Gran Premio Latinoamericano’. La hípica, un deporte de muchos adeptos en el Perú, volverá a tener un evento importante que se realice en nuestro país, y por eso, tuvo la denominación de Marca Perú por parte del Estado Peruano.

-¿En qué momento se vuelve tu trabajo?

Ya cuando termino el colegio, me metí a la escuela de jinete para competir. Tenía la talla y el peso. Entré a la escuela para prepararme como jinete y salir a competir a la cancha. Fueron dos años de preparación, luego das un examen público y de ahí a correr.

-Tuviste lesiones duras como jinete, ¿cómo hiciste para recuperarte mentalmente y volver a la hípica?

Siempre apoyado en la familia, he tenido lesiones muy graves y una vez quedé en coma, entubado. Tuve la suerte que Dios me dio otra oportunidad y salí sano y salvo. Todos pensaron que quedaría con secuelas y ahora estoy apoyado en la familia. Siempre vuelvo con ganas de querer seguir ganando, en algún momento tuve una duda, lo pensé, pero la hípica me gustaba y es lo que yo quiero hacer, correr, ganar carreras. Me gusta ser jinete de caballos.

-¿Tienes miedo ahora a correr?

El miedo siempre existe. Siempre va a ver un temor, pero cuando compites olvidas el miedo y los problemas. Eres tú y el caballo, lo que se quiere es ganar.

-¿Sueño en la hípica?

Acá en Monterrico quisiera ganar todas las carreras en el Hipódromo y a nivel de Sudamérica ganar las grandes carreras como el Latino. De ahí si tengo la oportunidad de competir en Estados Unidos, las carreras más importantes.

-¿Podrías invitar a la gente para el evento de este domingo 14 de abril?

Invito a la gente al evento, creo que es una carrera importante en Sudamérica. Vayan, diviértanse y habrá una zona familiar y experimentaran un evento campestre para todo el público y se deleitarán con los mejores jinetes de esta parte del continente.