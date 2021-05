¿Cómo ver vía Azteca 7 la pelea de boxeo Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders en vivo? Este sábado 08 de mayo se vivirá un emocionante espectáculo desde el AT&T Stadium donde el mejor boxeador libra por libra del momento, Saúl Álvarez, enfrenta al británico Saunders que quiere dar el golpe. ELCOMERCIO.PE te cuenta cómo puedes ver la transmisión desde México y cualquier parte del mundo la pelea de boxeo de este fin de semana.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Saunders, en directo?

Para seguir la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders tienes la opción de ver la transmisión a través de Azteca 7 y también por su señal móvil en el app Azteca 7 Deportes. Estas son las señales oficiales del canal mexicano para ver este emocionante encuentro que se llevará a cabo en el AT&T Stadium este sábado 8 de mayo.

Para sintonizar la señal móvil de Azteca 7 Deportes debes descargar la aplicación sea en Android o en IOS, ir hasta la sección de TV en vivo y añadir tu usuario de suscripción de acuerdo a tu cableoperador. Aquí te dejamos los links de descargas.

¿Qué canal de TV es Azteca 7?

Señal satélite

Sky: Canal 107 y 1107

Dish: Canal 107 y 607

Star TV: Canal 107

Señal Cable

Izzi: Canal 7, 107 y 807

Totalplay: Canal 7 y 107

Cable Sur: Canal 31

Megacable: Canal 107 y 1107

¿A qué hora ver Canelo vs. Saunders en México y otros países?

México: 19:00 horas

Estados Unidos (este): 20:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 17:00 horas

España: 02:00 horas del 09 de mayo

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Centroamérica: 18:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

La previa del Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders

Luego de una semana de dichos de un lado y de otro, finalmente todo ha quedado listo para la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Al inicio de la semana, la pelea entró en duda debido a que se decía que Saunders no quería aceptar la medida del ring, pues buscaba pelear en uno de 6.9 pies cuadrados. Finalmente, se pudo llegar a un acuerdo y el británico accedió a pelear en la medida impuesta por el comité organizador.

El viernes 07 de mayo se llevó a cabo el pesaje con casi 5 mil fanáticos (mayoría clara del Canelo Álvarez) y marcaron 167.4 lb para el mexicano y 167.8 lb para el peleador británico, quien espera dar el golpe en esta esperada pelea.

En diálogo con el medio DAZN, Canelo Álvarez habló sobre su permanencia en las 168 libras y hasta se animó a dar una fecha de su posible retiro: “El objetivo es ser indiscutible en 168 libras y luego veremos. Creo que me quedan unos siete años hasta que me jubile, pero estoy escuchando a mi cuerpo y cuando me dice que deje de hacerlo, lo dejo”, señaló el mexicano.

Conforme a los criterios de Saber más