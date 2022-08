Nairo Quintana ha sido sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Este miércoles, el ente notificó al ciclista colombiano que se hallaron rastros de tramadol, sustancia no permitida, en las muestras de sangre. Entonces, como medida, el sudamericano fue descalificado de la edición 2022 de la Tour de Francia.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”, dice la nota oficial difundida por la UCI para brindar detalles sobre el caso del deportista de 32 años.

“De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el ciclista es descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días”, señala la información e indica qué puede hacer Nairo Quintana para contestar esta decisión.

Luego, la entidad precisó que “durante el Tour de Francia 2022, se recogieron un total de 120 muestras de sangre seca como parte del programa tramadol. Las infracciones de la prohibición en competencia de usar tramadol son delitos bajo las Reglas Médicas de la UCI. No constituyen violaciones de las reglas antidopaje”.

En la misma línea, la UCI indicó que “al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana Rojas no es declarado inelegible y por lo tanto puede participar en competiciones”. Por lo que el colombiano puede presentarse a la Vuelta a España, que arranca el viernes desde Utrecht, en Holanda.

La UCI prohíbe el uso del tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías desde el 1 de marzo de 2019, “con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia”, explica la UCI en su comunicado.

Esta descalificación permite al francés Romain Bardet (DSM) ocupar la sexta posición del colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2022.

En la salida de la última etapa del Tour, Quintana declaró que no estaba en su mejor estado de forma. “Estos últimos días no me encontraba bien, me costaba un poco respirar, pero el trabajo de equipo en general ha sido muy bueno y estamos entre los diez primeros del Tour de Francia”, dijo.