La NBA ha retomado la acción y todos los amantes del baloncesto están con las expectativas a tope por todo lo que puede pasar en la nueva temporada. Muchas cosas en juego, muchos récords por romper y muchos espectáculos por disfrutar adornarán la campaña 2022/23, que ya dejó algunas impresiones interesantes en el arranque.

Para empezar, en el mercado de pases no hubo tantas novedades. Ninguna operación significativa hizo retumbar al mundo del baloncesto, como quizás algunos esperaban. Los mejores jugadores de la prestigiosa liga -las superestrellas más brillantes- permanecieron en sus equipos.

Quizá el pase de Rudy Gobert de Utah a Minnesota Timberwolves y el fichaje de Donovan Mitchell (también proveniente de Utah) por los Cleveland Cavaliers fue lo más destacado en esa etapa de transferencias.

“Kevin Durant, uno de los mejores de la liga, estuvo a punto de irse. Le dijo a su equipo (Brooklyn Nets) que quería marcharse y eso paralizó el mercado, hasta que decidió quedarse”, señala Leonardo Torres, periodista peruano especialista de la NBA.

La nueva temporada, entonces, arrancó el 18 de octubre sin muchos cambios relevantes, pero con mucha intensidad. Han pasado ya dos semanas y, claro, aún no se puede sacar ninguna conclusión. Sin embargo, ya los equipos se han encargado de dejarnos algunas señales de lo que más o menos será la pelea por la gloria.

Después de 2 semanas de #NBA, así están las posiciones 👀



¿Cómo está tu equipo? ⤵️ pic.twitter.com/hZB8D6ytSc — NBA Latam (@NBALatam) October 31, 2022

Lo más sorpresivo ha sido el inicio negativo de Los Angeles Lakers en este 2022/23. El equipo angelino, el más ganador de la NBA junto a Boston Celtics, encadenó cinco derrotas consecutivas en la liga y recién el último domingo consiguió su primera alegría de la temporada, venciendo 121-110 a nada menos que los Nuggets.

“Lo que pasa con Lakers es que cambiaron de entrenador (Darvin Ham). Tienen tres estrellas: LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, pero ese tercero no encaja aún. Y lo peor: no tienen buenos tiradores de 3 puntos. La NBA ahora se juega mucho con la línea de 3 por un tema de big data”, apunta Leonardo Torres.

Sea como fuere, Lakers ya pudo saborear la miel de la victoria por primera vez en la actual campaña y ahora toca seguir por el mismo camino para poder revertir la situación, pues por ahora se ubica en la penúltima posición de la Conferencia Oeste.

Y también es necesario hablar de los líderes. Los Milwaukee Bucks de Giannis Ougko Antetokounmpo se ubican en el primer lugar de la Conferencia Este tras un inicio grandioso de campaña. Cinco victorias y ninguna derrota le han afianzado en la cima, siendo el único equipo invicto de la NBA.

Los Milwaukee Bucks son el único equipo invicto de la NBA 2022/23 | Foto: REUTERS / Benny Sieu

En tanto, en la Conferencia Oeste, los Portland Trail Blazers son la revelación del momento con cinco triunfos y una derrota que les afianzan como líderes de la zona junto a los Phoenix Suns, también de gran arranque. Pero esto recién empieza y cualquier cosa puede suceder en el transcurso. Desde ya, se anuncia una pelea muy atractiva.

“Ha sido un inicio interesante porque los candidatos no están jugando a su mejor nivel. 76ers, Nets, Lakers, Celtics, Suns y Warriors han empezado con altibajos. Dallas Mavericks, último finalista de la Conferencia Oeste, todavía no encuentra su mejor versión. Aún no hay grandes favoritos. Eso es bueno, porque la competencia se encuentra en un punto que todos pueden ganarle a cualquiera, salvo uno o dos equipos”, detalla Leonardo Torres.

“¿Mis candidatos? Bucks, Clippers y Mavericks. Sorpresa: Utah Jazz. A pesar de cambiar a sus 2 estrellas, el equipo está jugando un baloncesto muy intenso y con buenos resultados”, añade.

LeBron James al acecho

Aunque los Lakers no han comenzado nada bien la temporada, LeBron James se ilusiona de igual forma con escribir su nombre en otro récord histórico, como de costumbre. ‘The King’ está bastante cerca de ser el máximo anotador en la historia de la NBA.

Con 37 años encima, LeBron acumula un total de 37.217 puntos en 1.372 partidos de temporada regular disputados en toda su carrera hasta el momento. No le falta mucho para alcanzar a Kareem Abdul-Jabbar, que lidera el histórico ránking con 38.387 puntos en los 1.560 encuentros que jugó desde su debut (1969) hasta su retiro (1989) a los 42 años.

Lo más seguro es que ‘The King’ pueda batir el récord antes de finalizar la temporada actual. Y, otra vez, hará historia.

LeBron James está cerca de romper un récord histórico (AP Photo/Michael Owen Baker) / Michael Owen Baker

Luka Doncic, impresionante

Uno de los mejores arranques de temporada a nivel individual -sino el mejor- ha sido el de Luka Doncic. Es eloveno de 23 años está pasando por un momento maravilloso en su carrera y sus números lo reflejan totalmente. De hecho, se ha consolidado como la gran figura de los Dallas Mavericks, anotando constantemente en todos los partidos.

De hecho, recientemente lideró a su equipo con 44 puntos en la victoria sobre los Orlando Magic (114-105) y con eso logró un récord que no se veía desde Michael Jordan en 1986: anotó más de 30 puntos en cada uno de los seis primeros juegos de la temporada.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) celebrates after a 3-point basket during the first half of an NBA basketball game against the Orlando Magic, Sunday, Oct. 30, 2022, in Dallas. (AP Photo/Brandon Wade) / Brandon Wade

Antes de haber deleitado con esa gran cantidad de puntos a los Orlando Magic, Doncic celebró 35 puntos ante Phoenix Suns, 32 ante Memphis Grizzlies, 37 ante New Orleans Pelicans, 41 ante Brooklyn Nets y 31 Oklahoma City Thunder. Simplemente fantástico.

Y como si fuera poco, el esloveno ya acumula 220 puntos, 57 rebotes y 52 asistencias, convirtiéndose con esas cifras en el primer jugador en la historia de la NBA en sumar 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en los primeros seis partidos de una temporada.

Es por estas cosas que Doncic es uno de los candidatos a ser el MVP de la temporada. Por ahora, le respalda ser el líder de anotaciones de la liga con una media de 36.7 puntos por partido. Y seguramente seguirá en esa misma línea, peleando por consagrarse como el mejor de la NBA con jugadores de la talla de Giannis Antetokounmpo, Ja Morant y Stephen Curry.

“Para mí, Luka será top 3 fijo”, opina Leonardo Torres.