Quizá aún no se logra dimensionar, pero en París, el PSG, con todo el poderío de sus petrodólares, ha juntado a las estrellas de Argentina, Brasil y Francia. En su ataque, el cuadro galo tiene a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Y como no puede ser de otra manera, los golazos de los tres cracks -y las victorias- no paran de llegar. Este sábado, los parisinos ganaron 4-3 al Troyes por la Ligue 1 con tantos de sus tres reyes.

Fue un partido complicado. Los visitantes, sin nada que perder, salieron al Parque de los Príncipes sin temores. Se adelantaron a los 2′ con tanto de Mama Baldé, el mismo que a los 52′ pondría el 2-1 sorpresivo tras el tanto de Carlos Soler (24′). Con el resultado adverso, vino el show de la ‘MNM’, el tridente que está dando la hora en las mejores ligas de Europa.

El primero en apuntarse fue Lionel Messi. A los 54′, el argentino sacó un zurdazo desde fuera del área para poner el empate transitorio, demostrando que está en su mejor momento a semanas de iniciarse el Mundial de Qatar 2022. De hecho, no hay ningún jugador que tenga más participaciones que la ‘Pulga’ en lo que va de la temporada: 16 goles y 13 asistencias en 19 partidos, contando club y selección.

¡LOCURA TOTAL, LEO! ¡¡GOLAZO DE MESSI PARA EL SEGUNDO DE PSG ANTE TROYES!!



Luego de una temporada mala -su primera en el PSG-, Leo retomó su rendimiento habitual. Adaptado a una posición de creación, es hoy el máximo asistidor de las cinco grandes ligas con 13 pases goles. Además, en el equipo parisino lleva 12 anotaciones en 17 partidos. Según los datos de SofaScore, necesita apenas 59 minutos para producir un gol. Con 34 años, el rosarino está viviendo su segunda juventud.

El segundo acto fue de Neymar, aunque tuvo como co-protagonista al propio Messi. La conexión sudamericana se dio a los 62′ minutos, cuando el argentino le dio una asistencia perfecta al brasileño para que anote su decimocuarto gol en la temporada, además de tener diez asistencias. Los grandes amigos se buscan y se encuentran en todos los partidos, por eso entre ambos llegaron a influenciar de manera directa en 46 tantos (goles y pases gol) en apenas 17 encuentros.

El último en aparecer fue Kylian Mbappé. El francés, posicionado más como un pívot y quizá el más incómodo de los tres, pidió el balón en un penal y puso el tanto de la victoria a los 77′. Un disparo potente y esquinado para anotar su festejo número 17 en lo que va de la campaña. Tiene también cuatro asistencias. Sus números son más increíbles si se toma todo el 2022: 45 goles y 14 asistencias en 46 partidos, superando a todos y teniendo debajo de ese ranking VIP a su compañero Messi (27 y 25 en 41 PJ).

Jugadores más involucrados

en goles en el 2022 Goles Asistencias Total K. Mbappé (PSG) 24 14 59 Lionel Messi (PSG) 27 25 52 E. Haaland (M. City) 41 8 49 R. Lewandowski (United) 39 8 47 Nkunku (Leipzig) 33 12 45

La ‘MNM’ apunta a lo más alto

A diferencia de otros equipos como el Real Madrid (Benzema y Vinícius a veces cambian de compañeros en ataque), Manchester City (Pep Guardiola rota a todos menos a Erling Haaland) o el Bayern Múnich (Mané y Musiala no tienen acompañante definido), el París Saint Germain tiene un tridente sólido. Y sus números son tan monstruosos que ya se le puede ir comparando con la ‘MSN’ de Messi, Neymar y Suárez en el Barza o la ‘BBC’ de Bale, Benzema y Cristiano en el Real Madrid; en esas épocas doradas de ambos clubes.

Hasta el momento, la ‘MNM’ del PSG ha colaborado en 43 goles de los 54 que ha metido el conjunto de Galtier en lo que va de la temporada. Es decir, influyó directamente en un 79.6% de goles. Un porcentaje que supera a los mejores tridentes de la historia.

En la temporada 2015-16, una después de obtener su última Champions League, el Barcelona disfrutó del mejor momento de la ‘MNM’ compuesta por los sudamericanos Messi, Neymar y Suárez. Entre los tres aportaron 131 tantos de los 170 que marcó el equipo, algo jamás visto. En porcentaje, fue de 77.1%, menos que el trío de París.

Ese mismo año, la BBC obtuvo su mejor marca: 98 goles de 138 anotados por el Real Madrid (71%), pero muy por debajo. De hecho, el tridente formado por Cristiano Ronaldo, Benzema y el ‘Pipita’ Higuaín marcaron 109 veces (70.8%) en 2012.

Tridente Goles equipo Goles tridente % Tridente Messi-Suárez-Neymar

Barcelona

2015-16 170 131 77.1% Cristiano-Tévez-Rooney

M. United

2007-08 98 73 74.5% Messi-Suárez-Neymar

Barcelona

2014-15 171 122 71.3% Cristiano-Benzema-Bale

Real Madrid

2015-16 138 98 71% Cristiano-Benzema-Higuaín

Real Madrid

. Messi-Neymar-Mbappé*

PSG

2021-22 54 43 79.6% *Temporada en curso

Teniendo en cuenta que Messi, Neymar y Mbappé llevan 43 goles en 19 partidos, es decir, 2.2 tantos por encuentro; es muy probable que acaben la temporada por encima de todos y batiendo récords que se encuentren en el camino.





