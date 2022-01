Conforme a los criterios de Saber más

Ornella Oettl tiene una sonrisa bastante contagiosa. En una entrevista de más de 40 minutos, el júbilo se mantiene intacto en su rostro la mayoría del tiempo. Sobran razones para que esté feliz. Su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 es una de ellas. La esquiadora peruana, que nació en Alemania, volverá a representar a nuestro país en el evento multideportivo y la motivación está a tope. La nieve de la capital china aguarda por ella.

Ornella tenía solo tres años cuando inició su aventura en el esquí. Vivía en Alemania y el invierno siempre fue la mejor temporada para divertirse. Siguió los pasos de su padre, quien le inculcó su amor por los deportes sobre el hielo y la nieve. Y, entonces, ya nada la podía frenar.

A diferencia de Perú, en Alemania sí existe muy buena infraestructura para practicar deportes de invierno. Ahí fue donde dio sus primeros pasos; sin embargo, a los 14 años se mudó a Austria para continuar su camino. De hecho, actualmente reside en el país con el mayor territorio alpino de Europa .

“Aquí en Austria es como el deporte nacional, así que hay muchas escuelas y colegios donde se aprende a esquiar desde muy joven y hay más apoyo”, explica Ornella.

Ornella Oettl esquiando en Austria

Desde pequeña Oettl demostró ser muy talentosa y, gracias a ello, recibió algunas becas. Ya a sus 16 años consiguió entrar al equipo alemán de esquí, aunque no se sintió tan cómoda como esperaba .

“He tenido mi tiempo en el equipo alemán, donde esquiar no me gustó tanto. Me califiqué, recibí la beca y entré ahí en el equipo de adultos (...) Yo llegué ahí muy tarde, porque en el verano, donde normalmente practicas y haces entrenamiento de músculos, me caí muy mal y después no estuve tan bien. No obtenía buenos resultados y ese es el problema cuando estás en equipo tan profesional como Italia, Alemania o Austria. Desde el primer invierno que entras tienes que tener muy buenos resultados, sino te botan”, dice.

Entrevista con Ornella Oettl, la peruana clasificada a Beijing 2022

Ornella atravesó muchos momentos complicados en su carrera. Uno de los que más le afectó fue cuando la excluyeron del equipo alemán, al no estar bien físicamente y no tener un buen rendimiento. Pero eso no fue motivo para tirar la toalla. Con la incesante ayuda de su familia, la esquiadora nacional logró salir adelante y los éxitos comenzaron a llegar.

“A mi mamá siempre le escuché que todo es posible cuando lo quieres. Y así seguí siempre en mi deporte. Unas veces tuve resultados muy malos y ahí me acuerdo mucho de la ayuda de mi familia. Después otra vez había que levantarse y luchar. Eso es algo muy importante que también aprendí”, expresa.

Un Perú olímpico en los Juegos de Invierno

Perú ha tenido muy poca presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ningún peruano había competido en este evento multideportivo hasta el 2010, cuando Ornella Oettl junto a Roberto Carcelén y su hermano Manfred Oettl compitieron en Vancouver representando al país .

Esa fue una de las experiencias más bonitas para Ornella en su deporte. Después de tanto esfuerzo, por fin pudo cumplir su gran sueño como deportista. Los detalles de ese evento son prácticamente imposibles de borrar.

“La primera vez en los Juegos Olímpicos siempre va a ser un momento que voy a recordar, porque fue totalmente una sorpresa para mí. Yo no sabía que íbamos a ir. Me sentí orgullosa por la clasificación. La reacción de mi familia, del Perú y de todos mis amigos fue increíble”, rememora.

Ornella Oettl recuerda sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010

Ornella Oettl repitió la historia en los Juegos de Sochi 2014, otra vez con su hermano y Carcelén en la corta delegación nacional. Incluso, la esquiadora alemana-peruana también se clasificó para Pyeongchang 2018 con Jeremy Denat -francés de madre peruana-, pero ninguno de los dos pudo competir por una inesperada decisión del Comité Olímpico Peruano (COP), lo que generó indignación en el entorno nacional.

En el caso de Ornella, el COP argumentó que la inscripción de la esquiadora a los JJ.OO. no se realizó debido a dos razones: por negarse a vestir el uniforme designado durante la ceremonia inaugural en Sochi 2014 y por causar daños materiales por US$1.500 durante su estadía en la villa olímpica en el mismo evento.

Ornella Oettl es la mujer pionera del Perú en unos Juegos Olímpicos de Invierno | Foto: AFP

En su momento, la deportista nacional dio sus descargos y rechazó la versión del COP. Lo que sucedió en Sochi fue que ni ella ni su hermano Manfred usaron los uniformes tras una mala coordinación de la entidad deportiva del Perú. En cuanto al otro tema, Oettl reconoció haber dañado una puerta en la vía olímpica, pero en una situación en el que no hubo violencia ni escándalo.

En ese contexto, el Comité Olímpico Peruano, presidido por Pedro Del Rosaro, había decidido inhabilitar de por vida a Ornella y a su hermano para participar como miembros de una delegación del circuito olímpico . Esto preocupó mucho a ambos deportistas, por lo que decidieron venir rápidamente al Perú para arreglar el problema.

“Fue un malentendido. Él (Pedro Del Rosario) no me conoció y escuchó algo así del presidente anterior. Eso fue lo que me dijeron. Fui con mi mamá inmediatamente al Perú para hablar con ellos y saber el porqué no me dejaron competir en los Juegos. Hablamos de todo eso y fue un malentendido. Al final no me sancionaron”, cuenta Ornella.

Ornella Oettl vino al Perú para arreglar algunos asuntos con el COP en 2018 | Foto: Coperu.org

Ese tiempo fue muy difícil para la esquiadora nacional. Pasó un tiempo bastante complicado en Austria e incluso meditó retirarse del deporte. Sacrificó muchas cosas para hacerse presente en Pyeongchang 2018 -incluso dejó sus estudios medio año para enfocarse en el deporte-, pero todo fue en vano. Afortunadamente, no se rindió.

“Hay cosas que no puedo cambiar, lo tengo que aceptar y seguir adelante. Los primeros días no sabía si seguir, porque fue mucho esfuerzo también de mi familia. Al final, pensé que no vale la pena estar así. Me levanté porque hay otros Juegos Olímpicos y más mundiales. Son nuevos objetivos y nueva motivación. Y así seguí en mi deporte”, narra.

Ornella Oettl y la frustración de no poder competir en Pyeongchang 2018

Lo importante es que se llegó a solucionar el problema a tiempo y Oettl no ha vuelto a tener esos inconvenientes con su nueva clasificación, ahora a los Juegos de Beijing 2022. De hecho, ella cuenta que ahora mantiene mayor comunicación con el COP y su nueva directiva. “Tenemos constante contacto y nos organizamos mejor. Estoy feliz por eso”, explica.

Es la tercera vez que Ornella se hará presente en una cita olímpica, una hazaña que muy pocos peruanos han podido cumplir. Pero lograrlo no ha sido tan fácil. De hecho, este tiempo de pandemia afectó mucho a la esquiadora de 30 años en busca de su boleto. No obstante, nunca se dio por vencida y finalmente obtuvo lo que quiso.

Ornella Oettl y la lucha durante pandemia por la clasificación olímpica

La competencia se desarrollará desde el próximo 4 de febrero hasta el 20 del mismo mes y, últimamente, Oettl se ha venido preparando arduamente para asumir el desafío en dos pruebas: slalom y slalom gigante . Ella confía en hacer un buen papel y -lo más importante- volver a representar de la mejor manera al Perú, ya que la última vez no funcionó.

“Estoy entrenando cuatro o cinco veces por semana y me va bien. Me siento preparada. No queda mucho tiempo y tengo que cuidarme también por lo del covid. Estoy reduciendo mis contactos. Estoy totalmente motivada y me alegro de poder participar otra vez”, señala.

- Un sueño por cumplir -

Practicar deportes de invierno en el Perú es extremadamente difícil. No tenemos la infraestructura necesaria para promover disciplinas como el snowboard, el esquí alpino, entre otros. Pero, como buenos peruanos, nos las ingeniamos. Víctor ‘Dito’ Chávez, por ejemplo, es un iqueño que practica en las dunas de Huacachina para luego competir en la nieve de otros países. Así ha escalado peldaño por peldaño y se ha hecho presente en competencias mundiales, aunque todavía no cumple su sueño olímpico como Ornella Oettl.

La arena muchas veces no es suficiente. Y los gastos que implica entrenar en los Alpes no los pueden solventar todos. En ese sentido, Ornella Oettl, ‘Dito’ Chávez y Alejandro Veliz lideran un proyecto en Huacachina para formar futuros deportistas del país en la nieve y el hielo.

Ornella Oettl y el proyecto en Huacachina

Para Ornella “es un gran honor representar al Perú, porque yo siempre me sentí más peruana que alemana”. Es por ello que quiere que más compatriotas se sumen próximamente a aventuras olímpicas y continúe la participación del país en los Juegos de Invierno.

“Un sueño mío es formar una base de esquí para atletas del futuro. Estoy trabajando con dos amigos, Dito y Alejo de Huacachina, que ya están haciendo el proyecto con jóvenes y niños que aprenden a esquiar en la arena y después se van a la nieve. Podemos conseguir más atletas y también alguien que pueda usar las becas para conseguir la clasificación. Sería muy lindo”, expresa.

No se trata de una tarea sencilla. Por ello, lo que Ornella busca principalmente -junto a Dito y Alejandro- es que los deportes de invierno tengan su propia Federación en el país. De esa manera, podría empezar un real crecimiento en este ámbito y fomentar más el snowboard, el esquí, el patinaje, entre otros.

“Lo más importante sería que tengamos una Federación de Deportes de Invierno en el Perú, que todavía no tenemos. Hasta ahora, siempre me representa el COP y esto sería un gran paso que estamos tratando de conseguir”, finaliza.

Entrevista con Ornella Oettl

