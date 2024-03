No pudo contener las lágrimas. Sol Aguirre logró obtener su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos París 2024, luego de obtener su pase a la quinta ronda de los ISA World Surfing Games 2024 que se lleva a cabo en Puerto Rico.

Tras confirmarse la noticia y con boleto en mano, la joven surfista, con lágrimas en los ojos, expresó la felicidad con la que vivía este momento.

“Es el mejor momento de mi vida. Es algo con lo que he soñado y por lo que he luchado. Esto me da motivación para seguir. Es un sueño estar en los Juegos y hacerlo realidad”, indicó.

De esta manera, Aguirre es la quinta surfista que representará a Perú en los JJ.OO. 2024. Los otros deportistas clasificados son Sofía Mulanovich, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Daniella Rosas.