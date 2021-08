Conforme a los criterios de Saber más

La mejor participación peruana en unos Juegos Olímpicos desde Barcelona 1992. Así de claro. La delegación peruana se despidió de Tokio 2020 con la frente en alto luego de lograr cuatro diplomas olímpicas, lo que mejora largamente lo que se ha visto en las últimas presentaciones olímpicas nacionales.

Tokio 2020: ¿Por qué decimos que es la mejor presentación peruana en unos Juegos Olímpicos en 29 años?

Si ya de por sí tener a 35 clasificados era histórico por tratarse de la cuarta delegación más grande que Perú llevó a unos Juegos Olímpicos, los diplomas ganados le suman un brillo más a esta presentación nacional en Tokio 2020.

Puesto Deportista Deporte Modalidad 5° Ángelo Caro Skate* Street 5° Lucca Mesinas Surf* Masculino 7° Alexandra Grande Karate* Kumite -61kg 8° Nicolás Pacheco Tiro Skeet





¿Por qué decimos que se trata de la mejor presentación? Porque los cuatro diplomas ganados igualan lo hecho en la suma de las seis ediciones anteriores de los Juegos. Tras la medalla de plata de Juan Giha en Barcelona 92, Perú habría regresado a casa con una total de cuatro reconocimientos.

Río 2016 Julissa Diez Canseco 7° Taekwondo La rival que la venció en primera ronda llegó a la final y la arrastró a repechaje Londres 2012 Silvana Saldarriaga 7° Pesas Se ubicó décima, pero sanciones posteriores por dopaje, le permitieron ascender a esa posición Beijing 2008 Peter López 5° Taekwondo Cayó en semifinales y disputó la pelea por la medalla de bronce Atenas 2004 Francisco Boza 7° Tiro Los seis primeros avanzaban a la final





Esta misma cantidad se logró solo en Tokio 2020, con lo hecho por nuestros representantes. La delegación peruana se va así con el orgullo de haberlo dejado todo en la cancha y de poder pelear y aprender de los mejores del mundo.

Criticar a alguien que arriesga la salud, como lo hizo Gladys Tejeda, o a quien se enfrenta a la número 1 del mundo, como Alexandra Grande, o a quienes logran las mejores presentaciones para sus disciplinas, como Álvaro Torres en remo y María Belén Bazo en vela, es no conocer el nivel en el que se compite en unos Juegos Olímpicos.

Lamentablemente, el Perú vive el deporte de manera resultadista -una mala herencia del fútbol- y a este nivel no estamos para medir el rendimiento por si se alcanza una medalla o no. Los 35 clasificados han hecho historia. La presea llegará cuando sea el objetivo real, no del deportista, si no de todo la estructura deportiva nacional.

A unos Juegos Olímpicos solo clasifican los mejores de cada disciplina y 35 peruanos estuvieron entre ellos. Solo queda ponerse de pie y aplaudir la presentación peruana y desde ya apoyar lo que será el inicio de un nuevo camino olímpico: París 2024 espera por ellos y más.

