Hace unos días, un comunicado de Barcelona sirvió para anunciar el adiós de Lionel Messi. Y este domingo, la leyenda argentina tuvo una emotiva despedida en el auditorio 1899 del Camp Nou, con lágrimas incluidas, frente a su familia y sus ya excompañeros, y respondió varias preguntas de los periodistas.

Que la entidad culé le haya pedido un mayor esfuerzo económico en cuando a la rebaja salarial, después del 50% inicial, es algo que el deportista de 34 años descartó rotundamente. “Yo me había bajado el 50% de mi ficha y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más de rebaja es mentira. Eso no es verdad”, dijo.

“Hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y siempre fui transparente. Lo que pasa es que cuando no se habla mucho, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba es decir la verdad a la gente que tanto me dio, que tanto crecimos y disfrutamos”, agregó ‘Leo’.

Por otro lado, Messi se refirió a la foto grupal con Neymar y otros elementos del PSG, en plenas vacaciones en Ibiza, y negó que eso haya sido un anticipo para decidir fichar por el cuadro parisino.

“Yo acordé juntarme con Di María y Paredes en Ibiza. Me llama Ney, me dice que está en Ibiza, arreglé con ellos, comimos un asado, estaba Verratti también, la foto fue del momento. Todo fue una casualidad y esa es la historia, no hay nada raro, fue solo la foto, fue un momento que compartimos de vacaciones”, explicó.

Tras decirle adiós a Barcelona, donde batió todos los récords posibles, Messi deberá buscar nuevo equipo. El pretendiente más fuerte, a estas alturas, parecer ser el PSG.

