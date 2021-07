Jorge Fonseca: “Le dedico la medalla a Puma y Adidas, ellos me dijeron que no tenía calidad para representarlos”

Jorge Fonseca consiguió la medalla de bronce en judo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En la competencia que tenía como tope los 100 kg., el atleta consiguió vencer al canadiense Shady El Nahas y con ello le brindó la primera presea a la delegación de Portugal. Tras la ceremonia de las medallas, el judoca le dedicó algunas palabras a dos marcas que no “creyeron en él”.

“Estoy muy agradecido con todas las personas que me enviaron mensajes vía Instagram, me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles”, afirmó Jorge Fonseca tras conseguir la medalla de bronce en Tokio 2020.

Tras ello, dijo lo siguiente: “No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a Adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello”.

Mourinho celebró la victoria de Fonseca

José Mourinho hizo una breve pausa a las actividades en la pretemporada de la Roma para ver la participación de Jorge Fonseca, portugués que disputó por una medalla en Tokio 2020. El resultado, favorable a su compatriota, provocó la reacción del reconocido entrenador y ese momento fue compartido en las redes sociales.

Todas las incidencias de esta disciplina fueron seguidas por Mourinho y su equipo de trabajo, quienes lo vieron por televisión. Apenas se confirmó la victoria de Fonseca, el ex Real Madrid y sus ayudantes de campo explotaron de felicidad por la importante conquista, pues significó la primera medalla para Portugal en estos Juegos Olímpicos.

Por ello, el técnico no dudó en dedicarle un mensaje de felicitación y reconocimiento: “Ganda Fonseca. Ganda Tuga. Orgullos de ti”, escribió ‘Mou’ en su cuenta oficial en Instagram. Esto fue reposteado por el atleta, quien agradeció el apoyo.

