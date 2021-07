Conforme a los criterios de Saber más

Los Juegos Olímpicos siempre nos traen más de una historia curiosa o conmovedora que se quedan guardadas en la memoria de todos. Y es que muchos solo vemos la competencia, pero pocos saben qué pasa detrás de cada deportista para llegar a clasificar a este mega evento deportivo. En Tokio 2020, hay momentos que también son dignos de resaltar y que han dado la vuelta al mundo.

Quizás por el cambio de horario, se hace complicado ver las competencias de Tokio 2020 en vivo. Muchos terminan informándose por los resúmenes para estar al día de todo lo que sucede. Esto hace que no se pueda conocer más sobre los deportistas o ver las reacciones de ellos en plena prueba como la de Jorge Fonseca.

Japón extendió la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Tokio. El país registró el jueves por primera vez más de 10.000 casos de coronavirus, lo que llevó a las autoridades y expertos en salud a advertir del riesgo que implica la propagación de la variante Delta, que representa más del 50% de los casos en la capital.

El judoca portugués hizo saltar a todo su país al conseguir su primera medalla en estos Juegos Olímpicos. Incluso, José Mourinho hizo una breve pausa a las actividades en la pretemporada de la Roma para ver la participación de Fonseca. El estratega subió un video en Instagram celebrando como si fuese un gol la presea de bronce de su compatriota.

Jorge Fonseca llegó hasta las instancias finales para pelear una presea. El atleta logró vencer a canadiense Shady El Nahas y con ello consiguió el tercer puesto en la categoría de 100 kilos. Pero lo que más llamó la atención fueron las lágrimas que derramó en plena celebración, que luego explicó a los medios de comunicación.

Jorge Fonseca: “Le dedico la medalla a Puma y Adidas, ellos me dijeron que no tenía calidad para representarlos”

“No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a Adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello”, dijo al borde del llanto Jorge Fonseca.

El judoca portugués nunca la tuvo fácil para lograr sus sueños. Pero en el 2015, tuvo la lucha más importante en su vida contra el cáncer. Felizmente Jorge Fonseca pudo superar ese terrible mal y seguir con su sueño olímpico. No recibió el apoyo de dos de las marcas más grandes en el mundo, pero eso no fue impedimento para seguir mejorando.

En el 2019, antes de la llegada de la pandemia por la COVID-19, Fonseca hizo historia al convertirse en el primer portugués en ganar una medalla de oro en el mundial de judo. Desde entonces, su meta siempre fue colgarse alguna medalla en Tokio 2020 y lo pudo conseguir.

Así festejó José Mourinho junto a su cuerpo técnico la medalla de bronce de Jorge Fonseca, que significó la primera conquista para Portugal en #Tokyo2020



Y este hombre tiene haters. Orgullo portugués y orgulloso por los suyos. 🇵🇹 pic.twitter.com/NJBsn157g8 — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) July 29, 2021





ARMÓ UNA PISCINA EN SU CASA

Hace casi un año, cuando la pandemia por la COVID-19 goleó con fuerza a todo el mundo, todo se detuvo. Hasta el deporte tuvo que parar. Es más, se cambió de fecha las Juegos Olímpicos que pasó del 2020 a este año. Los más afectados fueron los deportistas que tenían que cambiar su ritmo de trabajo por la cuarentena. Nadie podía salir y la única forma era entrenar desde casa.

Si para todos es difícil, imagínense para los que compiten en el agua. Sin embargo, con un poco de creatividad se pueden lograr grandes cosas. Así lo entendió el nadador británico Matthew Richards quien decidió comprar una piscina de lona para poder llegar de la mejor manera a Tokio 2020.

Pero su ingenio no quedó ahí. La piscina era muy pequeña y con las justas podía dar una brazada. Entonces, Matthew Richards con la ayuda de sus padres ajustó unas cuerdas elásticas a la pared de su garaje y así se la pasó nadando horas y horas para su debut olímpico con solo 18 años.

Todo el esfuerzo que hizo el nadador valió la pena porque terminó ganando la medalla de oro en la prueba de estilo libre por equipos en los 200 metros junto a Calum Jarvis, Duncan Scott, James Guy y Tome Dean.

El nadado británico Matthew Richards durante su participación en Tokio 2020. (Foto: Jonathan Nackstrand | AFP)

DÍA DE ORO PARA FILIPINAS

Hidilyn Díaz, tras cargar 224 kg (97 kg en arranque y 127 en a dos tiempos), rompe en llanto. Son lágrimas de felicidad que reflejan todo el fuerzo que hizo para lograr la primera medalla de oro en la historia de Filipinas en los Juegos Olímpicos. El pesista superó a Liao Qiuyun, de China, por un kilo (97 kg y 126 kg).

La historia de Hidilyn es digna de resaltar. Sobre todo, porque salió de un lugar de pobreza extrema y lucho más de más de 15 años a nivel profesional por lograr su sueño olímpico. Buscó apoyo por todos lados en un país donde el deporte no es una prioridad. Desde Río 2016, estaba cerca del oro; sin embargo, tuvo que contentarse con la medalla de plata. Felizmente en Tokio 2020, consiguió el máximo objetivo.

Este triunfo le cambiará la vida a Hidilyn Díaz quien prácticamente tiene su futuro asegurado. El gobierno de Filipinas le ha donado 600 mil dólares, unos 10 millones de pesos filipinos, así como una casa por este logro histórico. Además, tres empresarios que siempre la han apoyado le darán un monto similar. Con este alcanzaría los 2 millones de dólares, una cifra para que pueda mantener a toda su familia.

La filipina Hidilyn Díaz compite en la prueba de halterofilia femenina de 55 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Foro Internacional de Tokio, el 26 de julio de 2021. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

La filipina Hidilyn Díaz reacciona tras quedar primera en la competición de halterofilia femenina de 55 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Foro Internacional de Tokio, el 26 de julio de 2021. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

GOLPE COMO RITUAL

La imagen de las bofetadas que le lanzaba el entrenador a una deportista, dio la vuelta al mundo. La protagonista de este brusco momento fue la judoca Martyna Trajdos y su instructor Claudiu Pusa. Esto generó más de una comentario y críticas en redes sociales.

Antes del ingreso al tatami, la judoca alemana se puso frente a tu entrenador y este le dijo algunas palabras acompañado de dos cachetadas. Tras este incidente, Martyna Trajdos salió a declarar que ella se anima de esa forma antes de entrar a cualquier competencia.

La alemana Martyna Trajdos (de blanco) y la húngara Szofi Ozbas compiten en el combate de la ronda eliminatoria de judo femenino de -63 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Nippon Budokan de Tokio el 27 de julio de 2021. (Photo by Franck FIFE / AFP)

“No se preocupen. Es el ritual que yo elegí antes de los combates. Mi entrenador solo está haciendo lo que yo le pedí que hiciera para animarme”, expresó Trajdos a través de Instagram en defensa de su entrenador.

A pesar de esas extrañas motivaciones, Martyna Trajdos no pudo lograr ninguna medalla en Tokio 2020. En ese combate perdió contra la húngara Szofi Ozbas en dieciseisavos de final de su categoría (-63 kg femenino).

A czo tu się odpoliczkowało w ogóle?! pic.twitter.com/mX2r9rMMTA — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) July 27, 2021

