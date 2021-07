Conforme a los criterios de Saber más

Una de las grandes estrellas del deporte que está presente en Tokio 2020, es Luka Doncic. El basquetbolista de 22 años acaba de debutar en unos Juegos Olímpicos representando a Eslovenia. Su nombre fue tendencia luego de completar un partido histórico ante la selección de argentina en la primera fecha de esta disciplina gobernada desde hace varias ediciones por Estados Unidos.

Quizás sea la primera vez que haya leído el nombre de Luka Doncic o lo haya visto en acción en Tokio 2020. Aquí te contamos la historia de una de las estrellas de la NBA que busca brillar en los Juegos Olímpicos colgándose una medalla de oro y ponerle pausa a la supremacía del país norteamericano.

En el siguiente video, te mostramos las mejores imágenes de este espectacular deporte que requiere mucha concentración y destreza para maniobrar el patín.

Hace 11 años comenzó su carrera como basquetbolista en las categorías inferiores del Košarkarski Klub Union Olimpija de su Liubliana natal . Sus actuaciones en los torneos juveniles sorprendieron al mundo del básquet europeo. Para el 2012, fue el mejor jugador del Torneo Lido di Roma donde anotó 41 puntos en la semifinal y un triple-doble de 54 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la victoria en la final contra la Società Sportiva Lazio Basket.

Esto despertó el interés de varios equipos. Pero fue el Real Madrid quien apostó por el joven Luka Doncic quien, en septiembre de 2012 y con 13 años, llegó a formar parte de las divisiones menores del cuadro madridista. Su ascenso fue muy rápido y sorprendente. Era común verlo como MVP de los torneos en el que participaba el equipo blanco.

Luka Doncic en la divisiones menores del Real Madrid.

Luka Doncic en la divisiones menores del Real Madrid.

En el 2015 y con solo 16 años, ya era catalogado como uno de los mejores jugadores juveniles del baloncesto europeo. Entonces, el Real Madrid no esperó más y lo incluyó al equipo mayor. Haciéndolo debutar oficialmente en la Liga ACB ante el Club Baloncesto Málaga convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del cuadro madridista en jugar un encuentro en la máxima competición española . También el tercero de la competición solo siendo superado por Ricky Rubio (14 años y 11 meses) y Ángel Rebolo (15 años y 3 meses).

Sus números con el Real Madrid fueron sorprendentes, ganó una Euroliga (2018), una Copa Intercontinental (2015), tres Liga ACB (2015, 2016 y 2018) y dos Copa del Rey (2016 y 2017). También fue elegido dentro del Mejor Quinteto del Eurobasket (2017), Rising Star de la Euroliga (2017, 2018), MVP de la Euroliga (2018), MVP de la Final Four de la Euroliga (2018) y Mejor Jugador Joven de la Liga ACB (2017, 2018).

Luka Doncic fue el más joven en debutar profesionalmente en la historia del Real Madrid. | Foto: Captura

Con todos esos números, Luka Doncic ya estaba listo para dar el gran salto a la mejor liga en el mudo, la NBA. Su llegada causa revuelo porque en el 2018 es elegido en la posición 3 del Draft de la NBA por los Atlanta Hawks . El equipo de Georgia, al final lo terminó traspasando a los Dallas Mavericks a cambio de la posición 5 del Draft del 2018, el jugador Trae Young, y una futura primera ronda del Draft protegida. Un negocio que a la larga no fue tan rentable.

Luka Doncic, en su temporada de novato, logra ser elegido Rookie del Año de la NBA. De esta manera se convirtió en el primer jugador esloveno y el segundo europeo, tras Pau Gasol, en conseguir este galardón. Desde ahí, comenzó a romper varios récords en la mejor liga del planeta.

En el 2019, consiguió una cifra histórica porque con menos de 21 años registró 9 triples dobles en la historia de la NBA superando a Lebron James (7) y Magic Johnson (5). También, se convirtió en el jugador que más partidos consecutivos anotó 20 puntos o más, 5 rebotes y 5 asistencias, alcanzando y superando la marca de Michael Jordan. Y así, sus cifras siguen creciendo al igual que su nivel de juego.

Luka Doncic a El Comercio: “Entiendo los halagos, pero tengo mucho por mejorar”

DALLAS, TEXAS - JANUARY 08: Luka Doncic #77 of the Dallas Mavericks reacts against the Denver Nuggets in the second half at American Airlines Center on January 08, 2020 in Dallas, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Tom Pennington/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Récords a la vista

Al igual que Novak Djokovic o Simone Biles, había una gran expectativa por ver el debut olímpico de Luka Doncic. El esloveno no defraudó y cumplió con todo lo que se hablaba antes del encuentro ante la selección argentina. Que abrió el Grupo C de básquet masculino en Tokio 2020.

“Buscamos e hicimos todo lo posible contra un jugador normal, pero él no es normal. Doncic hizo lo que quiso. Le ofrecimos el tiro, lo tomó y lo metió. Le ofrecimos el pase y asistió. Le ofrecimos ir para dentro, fue y anotó. Podría haber anotado 60 puntos si quería”, decía sorprendido Sergio Hernández, técnico de la selección argentina, sobre la colosal actuación con la que Luka Doncic destrozó a su equipo.

El esloveno Luka Doncic (R) abraza al argentino Facundo Campazzo tras el partido de baloncesto masculino de la ronda preliminar del grupo C entre Argentina y Eslovenia durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Saitama Super Arena en Saitama el 26 de julio de 2021. (Photo by Thomas COEX / AFP)

El técnico no mentía, la estrella de los Mavericks controló a placer el partido y su actuación fue un show pocas veces visto en unos Juegos Olímpicos. Luka Doncic, desde el inicio desdibujó el trabajo argentino y al final registró 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, ayudando a Eslovenia a ganar por 118-100.

Con esos 48 puntos, Luka Doncic igualó el segundo mejor registro individual en un partido de la historia de los Juegos Olímpicos. De esta manera logró los mismos puntos que el australiano Eddie Palubinskas le anotó a México en Montreal 1978. Se quedó cerca del brasileño Óscar Schmidt, quien registró 55 puntos ante España en Seúl 1988.

El esloveno Luka Doncic realiza un tiro en el partido de baloncesto masculino de la ronda preliminar del grupo C entre Argentina y Eslovenia durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Saitama Super Arena en Saitama el 26 de julio de 2021. (Photo by Thomas COEX / AFP)

“No me preocupan los récords, queríamos una victoria y es a lo que vinimos. No importa, creo que ya teníamos ganado el partido, no importa”, manifestó muy contento luego de su primera victoria en Tokio 2020.

Lo cierto es que uno de los récords que podría conseguir en Tokio 2020 es la cantidad de puntos en un mismo partido. Con ese nivel, y ya lo dijo el técnico de la selección argentina, es capaz de superar los 55 de Óscar Schmidt. También podría lograr por primera vez una medalla para Eslovenia en básquet, y mejorar el promedio de puntos por partido quien también lo tiene el brasileño Schmidt con 28.8 puntos por encuentro.

Óscar Schmidt registró 55 puntos ante España en Seúl 1988.

Tokio 2020 son los primeros Juegos Olímpicos para Luka Doncic. El esloveno recién ha comenzado escribir su propia historia en esta competencia. Con 22 años tiene un largo camino para romper todos los récords que él quiera. Por lo pronto, el siguiente recital será ante Japón.

LEE TAMBIÉN

VIDEO RELACIONADO

Nicolás Pacheco en tiro skeet - Tokio 2020