Ese disparo nos dio en el corazón y las casi lágrimas de Nicolás Pacheco son las de todos los que aún lamentamos el no verlo en la final de tiro en la modalidad de skeet de Tokio 2020. El deporte medallero apuntaba a repetir la hazaña, pero una polémica decisión no lo quiso con Nico.

El tirador peruano vivió su mejor jornada y logró una marca de 123 platos -entre las series del domingo y el lunes-, sin embargo, ese gran registro no le permitió llegar a la final olímpica por un juez de la India lo penalizó con un disparo, lo que lo obligó a la muerte súbita en la que, lamentablemente quedó fuera.

Al borde de las lágrimas, Nicolás le pedía disculpas al país porque soñaba con regalarle una medalla al Perú, más ahora en la situación en la que se encuentra producto de la pandemia, sin embargo, esa polémica decisión del juez lo obligó al repechaje y ahí no pudo alcanzar el sueño olímpico.

Pero no se rinde Nicolás y desde ya apunta a París 2024. Sabe que, si recibe el apoyo en estos tres años, podrá llegar con todo el nivel mejorado para darle esa presea que el Perú tanto desea y más en un deporte que siempre nos ilusiona por el legado que tiende: desde el oro de Edwin Vásquez, hasta las preseas de plata de Francisco Boza y Juan Giha.

¿Por qué se dio la sanción?

Partamos del hecho que Nicolás Pacheco cometió una falta y esta, según él mismo nos explicó y también recibimos la información de parte del equipo del Comité Olímpico Peruano que lo acompañó, fue penalizada severamente. Ahí la cuestión y el reclamo de la delegación peruana.

La falta, según nos explicaron, fue que, al momento de preparar el tiro, Pacheco debe apoyar la escopeta a una altura de una línea imaginaria más o menos donde acaban las costillas. Esto está marcado en su vestimenta para asegurarse de no cometer el error.

Sin embargo, los nervios, la ansiedad y las ganas de no fallar, hicieron que Nicolás levante un poco la culata, sobrepasando esta línea, por lo que el réferi lo amonestó y luego lo penalizó con la resta de un tiro.

“No me voy a meter a discutir sobre la decisión, pero creo que a veces juegan a favor de unos y a otros en contra”, nos comentó el tirador peruano.

Fue justa. El mismo Nicolás Pacheco no quiso juzgar ni calificar la decisión del juez en conversación con los medios de prensa, pero sí consideró que no se le midió como a otros tiradores que, según él mismo pudo ver, también cometían el mismo error.

Incluso, según Jessica Galdós, la entrenadora de Nicolás Pacheco, se vio un caso el día sábado de una tiradora ucraniana a quien la amonestaron dos veces por cometer ese error, pero nunca le quitaron el tiro.

Nicolás Pacheco sabe que tiene que perfeccionar esa parte, ya que no es la primera vez que le sucede. “No creí que me iba a pasar en unos Juegos Olímpicos”; aseguró. También comentó que puede corregir la línea de su traje y poder rebajar el tamaño de su culata para evitar este problema, pero es el arma que ha venido usando en los anteriores torneos con buenos resultados.

Día antes

Además, existe un antecedente entre el juez y Nicolás Pacheco que sucedió el día domingo, en el primer día de clasificación. Hubo problemas con una de las máquinas que lanzaba los platos y Nico no realizó el disparo por considerarlo peligroso. El peruano reclamó el fallo mecánico y el juez no le aceptó y ordenó que siga su ronda con ese plato perdido.

Pacheco siguió con el reclamo, negándose a continuar con su serie. Le pidió al réferi que analice con los jueces la decisión que debía tomar. Pese a la intransigencia del árbitro, finalmente consultó y los jueces ordenaron que se debía repetir el tiro tras arreglar el desperfecto.

Sin embargo, el juez aún se negada y los propios competidores presionaron para que se repita el tiro: le informaron al árbitro que, si Nicolás Pacheco no volvía a disparar, ninguno de ellos iba a continuar la serie desde ese punto.

Así, Nicolás pudo repetir y marcar los 25 platos en la tercera ronda. Sin embargo, al parecer el árbitro ya lo tenía ‘fichado’ y no le perdonó una en la serie cinco, la que decía el paso a la final olímpica.

La delegación peruana de igual forma presentó el reclamo para que se siente un precedente de lo que pasó. Se han pedido todos los videos de las series para que se comparen y se determine si se fue muy reglamentarista con Nicolás Pacheco y no con otros tiradores, quienes también cometieron esa falta.

