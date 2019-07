Valentina Shevchenko: "Hay un asunto inconcluso con Amanda Nunes, definitivamente habrá un tercer combate"

Valentina Shevchenko enfrentará a Liz Carmouche, la única que la ha vencido en menos de tres rounds en toda la historia, como main event de la cartelera del UFC Uruguay, el 10 de agosto. En la previa a su segunda defensa del título de peso mosca, 'Bullet' se refirió al anhelado tercer combate frente a la brasilera Amanda Nunes.

-¿Consideras esta pelea como una revancha personal?



No. Lo que sucedió antes quedó ahí, en el récord y nada más. Hoy estoy enfocada en la pelea y la encaro con mucha responsabilidad. Espero conseguir defender exitosamente mi cinturón. Asimismo, es una oportunidad para corregir errores del pasado.

-¿Tiene algún significado especial o la encaras como un combate más?



No creo que sea correcto darle un valor emocional a un combate, ello te acerca más al error y te saca de foco. Lo encaro como un combate muy importante, mi segunda defensa titular, estoy concentrada en vencerla. Pero no le atribuyo algo más, eso sería irresponsable de mi parte.

-¿Qué representa defender tu título por segunda vez en UFC?



Es una responsabilidad muy grande. UFC es la empresa de artes marciales mixtas más grande del planeta, ese combate lo verán en todas las latitudes. No puedo subestimar o sobrar, así sea por el título o no. Yo salgo a pelear y a demostrar lo buena que puedo ser. Ya he estudiado a Liz Carmouche, ya tengo definido el plan del combate.

-El pasado 08 de junio venciste a Jessica Eye, ¿representa una desventaja pelear luego de tan poco tiempo?



Para nada. Antes de firmar con UFC, en los distintos circuitos he llegado a pelear hasta en cuatro oportunidades en una semana. A mi solo me interesa competir, es lo que me gusta. En mi anterior combate no sufrí ninguna lesión, por lo que no tengo inconvenientes en mi físico. Estoy muy preparada para este combate en Uruguay.

-¿Para este combate has realizado algún campamento de entrenamiento especial?



Ya entré a la recta final de mi entrenamiento. Debido a que mi hermana pelea una semana antes, hemos podido hacerlo juntas. Con diferentes cargas, pero buscando el mismo objetivo: ganar nuestros combates. ¿Si ha sido especial? Pues claro, todos tienen aspectos especiales, son planes diferentes de combate.

-¿Cuánto tiempo estarás fuera de acción luego de este combate?



No lo sé. En mi mente solo veo hasta el 10 de agosto, que es la pelea frente a Liz Carmouche. Luego ya veré mi agenda, pero no me gusta planificar el futuro con un evento tan importante tan cerca.

Amanda Nunes ha vencido en dos ocasiones a Valentina, ambas por decisión de los jueces. La segunda fue polémica por el resultado final, aquí te presentamos el resumen. | Video: YouTube

-¿Crees que debe darse la tercera pelea frente a Amanda Nunes?



Sí, de todas maneras. Hay un asunto que debemos terminar entre las dos. En el futuro se dará la tercera pelea, yo quisiera enfrentarla de una vez pero ya teníamos peleas pactadas. Otro inconveniente es el peso, tengo que cambiar de categoría para enfrentarla. Tengo muchas ganas de volver a subir al octágono con ella.

-¿Por qué dices que hay un asunto inconcluso? ¿Crees que el resultado fue injusto?



Claro. No solo lo digo yo, lo dice todo el mundo e incluso ella sabe que no ganó el segundo combate. Yo lo hice, vencí claramente, nunca entendí el resultado de los jueces. Quiero revancha.

-¿Contra quién te gustaría pelear en UFC?



Contra quien sea. UFC prepara el calendario y yo tengo que cumplirlo, ojalá sea defendiendo el título. No tengo una a la cual quiera enfrentar, salvo Amanda Nunes.

-Luego de pelear en Uruguay, ¿tienes planeado visitar el Perú?



No lo sé, no he armado mi agenda. Me gustaría visitar Perú, pero dependerá del resultado del combate.

-¿En Uruguay representarás al Perú?



Como en todas las peleas en UFC, lo haré con dos banderas, la peruana y la de Kirguistán. Eso no va a cambiar mientras esté en la empresa.