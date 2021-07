Corrección: Esta nota fue publicada originalmente en mayo de este año

La carrera de Raziel García es un vaivén de emociones como para ponerla de ejemplo para los que recién quieren ser futbolistas. A sus 27 años, ha recorrido un largo camino llenos de baches para regresar y alcanzar su debut oficial con la selección peruana ante Colombia. Este lunes ingresó ante Brasil y revolucionó el partido. Todo gracias a su constancia y la ayuda de su familia.

Raziel García ingresó en la segunda parte del duelo ante Brasil. Perú caía 1-0 y necesitaba mejorar en el juego, ya que en la primer tiempo solo se dedicó a defender con una líneas de cinco. El volante ingresó para juntarse con Christian Cueva y cumplió con crecer.

No solo se dedicó a generar juego, incluso se animó a rematar al arco brasileño, una de ellas que el portero Ederson atajó de gran forma.

Datos Remates 3 Remates al arco 1 Pases totales 29 Precisión en los pases 86,2%

El actual volante de Cienciano del Cusco ha tenido un renacer en el fútbol. Tentado por Universitario de Deportes, firmó por el cuadro cusqueño luego de una buena campaña con Vallejo. Sus dos últimos buenos años hicieron que lo vieran desde la Videna. Convocado para Eliminatorias -una lesión lo sacó- y de vuelta para la Copa América, donde debutó la noche del domingo en la victoria sobre Colombia. También estuvo presente ante Venezuela, en el que entró en buena forma.

Raziel fue parte de una de las mejores generaciones que tenía el fútbol peruano y que casi clasifica al Mundial Sub 20 en el 2013. Era el grupo que encabezaba Daniel Ahmed y que tenía en sus filas a Edison Flores, Andy Polo, Benavente, Yordy Reyna, Renato Tapia y Miguel Araujo. Nombres que luego de algunos años lograron llegar a la selección absoluta y hasta jugaron un Mundial.

Aquel Sudamericano de Argentina fue una vitrina para todos ellos; sin embargo, se convirtió en una pesadilla para Raziel García. Perú había logrado clasificar al hexagonal final primero en su grupo. Era la sensación del torneo y fijo candidato para llegar al Mundial.

En la primera fecha Perú cayó 3-1 ante Uruguay. En ese encuentro se vio la peor versión de la blanquirroja. Todas las críticas apuntaban de Raziel García. El volante, entró en el segundo tiempo por Hernán Hinostroza, perdió dos balones que terminaron en gol uruguayo. Al término del partido, la masacre en redes sociales no se hizo esperar.

Con menos de 20 años, Raziel era una cruel víctima del ciberbullying. Su bandeja se llenó de insultos, comentarios negativos y críticas desmesuradas. A esa edad es complicado luchar contra todo eso. Además, la selección no había llevado un psicólogo para los muchachos. Todo se hizo más difícil.

“Me han hecho cargamontón, he tenido que cerrar mi Facebook. Me han dicho de todo, pero más me dolió que me digan uruguayo. Me miran como el culpable de la derrota, cuando lo que hice fue intentar jugar bien. El profesor y el grupo me respaldaron. A todos les taparé la boca cuando me den la oportunidad”, declaró García a Perú 21.

Raziel tuvo que cerrar todas sus redes sociales por el cargamontón que le hicieron. En ese Sudamericano jugó 6 partidos, solo uno como titular y no pudo marcar goles. Siempre fue la primera opción para refrescar el ataque.

CAÍDA LIBRE

A pesar de aquel momento que vivió con la Sub-20, García continuó en busca de sus sueños. Era uno de los mayores prospectos que tenía la San Martín y había que cuidarlo. Ya alternaba en el primer equipo santo. En el 2014, Julio Cesar Uribe le dio más oportunidades porque en reserva era el que más destacaba.

Sin embargo, Raziel ya no era el mismo. Comenzó a perder la alegría de levantarse temprano para ir a entrenar. No se sentía un jugador profesional. Entonces, los problemas comenzaron a llegar. En junio del 2015 fue separado del primer equipo por el técnico Cristian Díaz. García había participado de un torneo de fulbito sin autorización del comando técnico.

Entre el 2015 y 2016, Raziel García solo había jugado 3 partidos. Ya no quería seguir jugando al fútbol. Prefería divertirse jugando los campeonatos de barrio donde varios ex jugadores que no llegan a la profesional terminan ganándose la vida. Tenerlo como refuerzo no era nada barato.

Tenía otro tipo de negocio relacionado a la nutrición. Estaba enfocado en seguir creciendo en ese rubro. Por su cabeza no pasaba regresar al fútbol profesional. Sí salía alguna oportunidad para jugar lo hacía, pero sin tener algún compromiso.

REGRESO AL FÚTBOL

Con la cabeza puesta en otras actividades y alejado del fútbol profesional, a Raziel García lo invitan a participar de la selección de fútbol playa a inicios del 2017. Esto fue como una nueva chance para reintegrarse a la máxima competición.

El ex San Martín era muy hábil para el fulbito. Tranquilamente podía jugar en la selección de fútsal o fútbol playa. Lo llamaron para disputar las Eliminatorias Sudamericanas que se jugaron en Paraguay. Lamentablemente, Perú no pudo clasificar al Mundial.

Tras ese torneo, Unión Huaral lo contactó para que vuelva al fútbol profesional en Segunda División. Raziel entendía que su prioridad no era jugar. Es por eso que dejó en claro a los directivos de cuadro norteño que aceptaba la oferta, pero con la condición que lo dejen ver sus negocios.

En Unión Huaral jugó 25 partidos, casi los mismos que había sumado entre el 2013 y 2016 en el cuadro santo. Fue la temporada donde tuvo más minutos. Además, marcó 5 goles, algo que no había logrado a lo largo de toda su carrera. Terminó la temporada y su futuro era incierto.





CONFIANZA DE FAMILIA

Raziel García no sabía que hacer con su futuro. Así como cuando daba sus primeros pasos, buscó a sus padres para recibir consejos. Esa conversación le hizo ver un nuevo panorama en su carrera. Se trazó nuevas metas: corto plazo era seguir jugando profesionalmente y a largo regresar a Primera División.

Se alejó de los campeonatos de fulbito. Se mentalizó en mejorar su nivel. La buena campaña con Unión Huaral le abrió la puerta de César Vallejo. ‘Chemo’ del Solar lo llamó y lo sumó a su proyecto para que el cuadro poeta regrese a primera. Aquella temporada, jugó 27 partidos y marco 4 goles. Fue elegido el mejor jugador de la Segunda División y logró el ascenso con el cuadro poeta.

Para el 2019, continuó en Trujillo. Su nivel seguía en ascenso. Desde La Videna ya estaban haciendo un seguimiento especial a Raziel. Entonces, llegó el tan ansiado llamado a la selección peruana. El mediocampista, primero fue considerado para los entrenamientos que se desarrolló en setiembre. El primer objetivo cumplido.

En vísperas del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, Raziel García fue convocado oficialmente para participar de los encuentros a Paraguay Brasil. Un premio producto del buen trabajo que estuvo realizando en los últimos años.

LESIÓN Y TRAGEDIA

Raziel García realizó todos los trabajos con el grupo de la mejor manera. Sin embargo, una mala noticia llegó. En el quinto día de entrenamiento sintió un dolor en el muslo derecho. Luego de hacerse los exámenes correspondientes, estos arrojaron que tenía un desgarro que lo dejaba fuera de los partidos.

“La Selección Peruana de Fútbol lamenta informar que el futbolista del Club César Vallejo, Raziel García, queda fuera de la convocatoria para las fechas 01 y 02 de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022, tras sufrir un desgarro muscular en el muslo derecho. ¡Pronta recuperación, Raziel!”, informó la Federación Peruana.

Un golpe duró para Raziel que tampoco apareció para la siguiente fecha doble ante Chile y Argentina. Tenía todas las ganas de hacer su debut en la selección peruana pero una lesión arruinó sus planes.

Terminó la temporada con la Cesar Vallejo y decidió buscar un nuevo destino. Fichó por Cienciano que estaba armando un plantel competitivo para llegar a un torneo internacional. Durante los primeros días del 2021, se le vinculó con Universitario, pero al final decidió quedarse en el conjunto cusqueño.

En esos primeros días de enero, no la pasó nada bien. Raziel estuvo implicado en accidente automovilístico que dejó dos muertos en Chorrillos. El vehículo que manejaba el mediocampista chocó contra una motocicleta provocando la muerte de dos personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional.

Tras los primeros peritajes realizados por la Policía Nacional, estos arrojaron que ambas personas que perdieron la vida dieron positivo al dosaje etílico que se les practicó. De igual manera, los agentes del orden señalaron que la moto en la que circulaban iba a excesiva velocidad. Esto fue una noticia aliviadora para el jugador que siempre habló con la verdad y afirmó que no fue su culpa.

Felizmente supo superar ese amargo episodio y volvió a concentrarse en su carrera. Siguió sumando minutos en Cienciano y eso le valió para que vuelva a ser llamado a la selección tras la lesión de Edison Flores.

Logró el tan ansiado debut. Ingresó en los minutos finales del encuentro ante Colombia para darle aire a la marca peruana. Mientras, este domingo entró con mucha actitud ante Venezuela. Lo que hace unos años eran críticas ahora son elogios y felicitaciones para el jugador que supo soportar la adversidad y salir adelante. Este domingo i

CÓMO JUEGA RAZIEL GARCÍA

En los últimos años estuvo jugando por la banda derecha. Ya sea como volante o extremo. En la Vallejo, Chemo lo ponía por ambos lados para aprovechar su desequilibrio en el uno contra uno. También su velocidad y las constantes llegadas que tenía área rival.

Raziel García a su gran habilidad con el balón le ha sumado la recuperación. Hoy es un jugador con mucho recorrido y con una polifuncionalidad muy atractiva. Tiene lectura de juego, pase de gol y un potente remate de larga distancia. Todos los ingredientes que le gusta a Ricardo Gareca.

En algunos partidos en la Liga 1 lo hemos visto recogerse para iniciar las jugadas de ataque. Otras veces, deja las bandas para ir por el medio donde tiene mejor panorama. Busca siempre filtrar pases hacia la espalda de los defensas, triangulaciones apoyándose con los laterales y centros hacía el delantero.

Todo eso le puede aportar Raziel García a la selección peruana. Además, ya sebe lo que es jugar a Christian Cueva (San Martín 2012) en ofensiva y conoce muy bien a sus compañeros. Es, sin duda, una gran opción para reemplazar al lesionado Edison Flores.

