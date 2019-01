Royal Rumble 2019 EN VIVO ONLINE vía Fox Action: sigue EN DIRECTO el primer megaevento del año

Royal Rumble 2019 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el primer megaevento del año de la WWE, este domingo 26 de enero, desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Action y WWE Network. Para ver esta serie de batallas en vivo tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



La trigésima segunda edición del Royal Rumble tendrá lugar en el Chase Field de Arizona. El evento Pay Per View (PPV) de la lucha libre profesional será la mejor antesala para Wrestlemania 35. La expectativa ha sido tal, que las entradas se agotaron en poco tiempo.

Horarios de Royal Rumble 2019

18:00 horas en México

19:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas en Venezuela, Bolivia

21:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

22:00 horas en Brasil

01:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

03:00 horas del lunes en Catar y Arabia Saudita

08:00 horas del lunes en China

09:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

El principal atractivo se verá en la Batalla Real, en la que 30 luchadores y 30 luchadoras buscarán asegurar su cupo para Wrestlemania 35. Vale decir que horas antes del inicio, se llevará a cabo el Kickoff con dos atractivas peleas.

El campeón estadounidense Rusev defenderá su título ante Shinsuke Nakamura. Por su parte, Buddy Murphy pondrá en juego su cinturón peso Crucero de la WWE en una dura lucha frente a Kalisto, Akira Tozawa y Hideo Itami.

The Miz y Shane McMahon se enfrentarán a The Bar (Cesaro y Sheamus) por el campeonato de parejas de SmackDown.

Del lado femenino, Carmella -que tiene el número 30 en la lista- es una de las participantes favoritas para ganar el Royal Rumble, además de Alicia Fox, Ruby Riott, Sonya Deville y Ember Moon.

Con John Cena, lesionado, el Royal Rumble pierde a uno de los principales luchadores. No obstante, Bobby Lashley, Sett Rollins R-Truth y Drew McIntyre tienen la etiqueta de candidatos para salir vencedores.

Royal Rumble 2019 - Cartelera

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

Campeonato de los Estados Unidos: Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Campeonato Femenino de SmackDown: Asuka (c) vs. Becky Lynch

Campeonato Femenino de Raw: Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Bar (Cesaro & Sheamus) (c) vs. The Miz & Shane McMahon

Campeonato de la WWE: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Finn Bálor