Entel Challenge Desafíate: ¡Hoy es el último día para participar!

Hoy finaliza el Entel Challenge Desafíate, primer reto del 2019 que empezó el lunes 4 de marzo; sin embargo, aún tienes todo este domingo para correr y terminar de acumular los 42k que El Comercio, Entel y el Sportafolio te piden para entrar al sorteo de más de 80 premios.



A la fecha son más de 3 mil inscritos en este challenge, los cuales buscan promover el running en el Perú y convertirlo en una de las comunidades deportivas más grandes a nivel mundial. Ellos, han ido acumulando 42 km en el transcurso de dos semanas y hoy recorren sus últimos kilómetros para cumplir con el desafío y tener la posibilidad de ganarse celulares, gadgets, rehidratantes, snack, vales de descuento, entre otros.



Si eres uno de ellos, haz hoy tu último esfuerzo y ¡sigue en competencia!



Este primer desafío del año entrega más de 80 premios. Shutterstock

Tips para correr mejor

Víctor Espinoza, atleta y coach de Sportafolio, brinda algunos tips para que acabes el último tramo del Entel Challenge Desafíate.



1. La postura. Es necesario mantener una postura erguida, con la mirada hacia el frente (como si apuntásemos a un punto a 30 metros), el mentón derecho, los hombros relajados y el movimiento de los brazos debe ser en paralelo al tronco (no cruzando el tronco).

“La idea es que el cuerpo pueda elevarse y dar pequeños botes, para esto puedes practicar como si tuvieses un hilo que te jalase imaginariamente hacia arriba para que también al momento de caer con el pie el movimiento sea suave”, señala el coach.



2. Respiración. Otro de los aspectos importantes para llegar a la meta es tener una buena respiración. “Tiene que ser por la nariz y con la boca semiabierta para que pueda entrar el aire por ambas vías. Es importante también de rato en rato aprovechar y hacer una respiración profunda por la nariz para oxigenar al cuerpo”, señala Víctor Espinoza.



Sorteo de premios

Luego de la competencia, se realizará un sorteo entre todos los corredores que acumularon 42k en jirón Santa Rosa 247 (ex jirón Miro Quesada) piso 8, Lima, sede diario El Comercio, ante la presencia del notario público y se anunciarán a los ganadores a través de las redes sociales de El Comercio. Si estás participando del Entel Challenge Desafíate mantente atento para saber ¡si eres uno de los afortunados! Estos son los premios que puedes ganarte.



1. Motorola: 6 celulares Moto E5 plus (6 ganadores)

2. Asics: 10 pares de zapatillas Asics (10 ganadores)

3. Asics: 2 mochilas Asics (2 ganadores)

4. Garmin: 10% de descuento en productos (Top 30 del ránking)

5. All Running Peru: 1 botella Nomad y 1 pack de barras de proteína ANKU (2 ganadores)

6. Fitness Pass: 3 membresías de 8 Pass (3 ganadores)

7. Camofit: 5 premios de 2 cajas Camofit (5 ganadores)

8. Sportafolio: 5 premios de 400 pts Sportafolio (5 ganadores)

9. Rehidratante: 17 ganadores de 4 six pack cada uno (17 ganadores)

10. Snap Perú: 1 canasta de productos

11. Nutrishake: 30 packs de 12 galletas

12. Glacial: 3 kits de Glacial (3 ganadores, un kit para cada uno)

13. Kuntu Cup: 2 vasos gotas y 1 alto (3 ganadores)



Inscríbete y suma experiencia

Si aún no estás en carrera del Entel Challenge Desafíate, pero quieres tener la experiencia de participar en este reto, puedes seguir estos pasos:



1. Conecta el app de Sportafolio (iOS o Android).

2. Ve al menú y haz click en la opción “correr”. También puedes usar Strava, Runnkeeper, Fitbit Microsoft Health, Runtastic, Garmin, Mapmyfitness y Apple health.

3. Luego, ingresa a este link e inscríbete llenando un formulario con todos sus datos y generando así, un perfil de usuario que deberás vincular con algunas de las aplicaciones para acumular los kilómetros que corras. ¡Así de fácil!