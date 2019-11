Nuestro día a día exige concentrarnos en mil y un situaciones. Los estudios, el trabajo, la pareja, las cuentas… cada preocupación se instala en nuestra mente y buscamos en el running una salida. Pero, ¿realmente estamos dejando todo de lado cuando pisamos el asfalto? Aparentemente, no. La tendencia del ‘mindful running’ nació con la intención de lograr la desconexión total de las distracciones y la concentración en el ejercicio.

Pero, ¿en qué consiste y de dónde proviene este término? “’Mindful running’ no es sino la aplicación del ‘mindfulness’ a correr. Es decir, se trata de correr con atención plena en lo que se está haciendo, desde respirar, pisar, mantener la postura y otros aspectos”, señala Carlos Maillard, coach de ‘mindful running’.

La larga trayectoria de Maillard como runner le ha permitido tener bastante claro que correr pensando en las preocupaciones del día a día no es saludable para la cabeza ni para el cuerpo. El especialista explica que, cambiar este hábito, como reza el ‘mindful running’, es una cuestión de voluntad y de concentrarse en detalles que solemos pasar por alto. “Yo solía correr sin prestar atención a mi cuerpo, solo me centraba en los tiempos, hasta que empecé a leer sobre técnicas para correr mejor y eso me llevó poco a poco a enfocarme en cada aspecto”, recuerda.

Esta técnica es una manera realmente efectiva para correr mejor, disfrutando más y evitando lesiones.

Los beneficios del ‘mindful running’ Un estudio de 2016 publicado en Translational Psychiatry demostró que las personas con depresión que combinan la meditación guiada con correr o pasear, logran reducir los síntomas de su enfermedad hasta en un 40 %.

4 claves para el ‘mindful running’

Ya lo sabes, si quieres sentir a plenitud la sensación de correr y conectarte contigo mismo, el ‘mindful running’ es la técnica que buscas.

En la experiencia de Maillard, correr aplicando los conceptos del ‘mindful running’ no solo le ha enseñado mucho de sí mismo, sino que ha mejorado su desempeño como runner. De hecho, uno de las ventajas de esta técnica es la conciencia que se toma de los movimientos del cuerpo y de la respiración, lo que lleva al atleta a optimizar su performance.

Los beneficios incluyen también un potenciamiento de las sensaciones, gracias a la perfecta conexión entre cuerpo y mente, según los runners españoles Moisés González Martínez y Montse Rodrigues, autores del libro “Mindfulness para runners”.