Empieza un nuevo mes y junto a este la oportunidad para ponerte nuevas metas. Como runner debes saber que si lo que buscas es mejorar tus tiempos y resistencia en las pistas un buen entrenamiento es participar en competencias. Así que, si estas considerando esta posibilidad en noviembre hay varias carreras desde 5k hasta maratones a las que te puedes sumar.

Haz que este mes sea un momento especial en tu entrenamiento como runner. ¡Alista tus zapatillas y empieza a correr! Aquí te dejamos cinco carreras en las que puedes participar a nivel nacional:

Carrera Aniversario de Rímac Runners 2023

Distancia: 12K

Fecha: Domingo 12 de noviembre

Hora: 8:00 am

Lugar: Estadio Municipal Alejandro Villa nueva - Rimac, Lima

Para celebrar el 5to aniversario de Rimac Runners, se realizará esta carrera “La Vuelta más rápida al Rímac”. La entrega de dorsales se dará el mismo domingo 12 de noviembre a las 6:00 a.m. Inscríbete aquí.

Organizado por: Rimac Runners

Carrera DP World 2023

Distancia: 10K

Fecha: Domingo 12 de noviembre

Hora: 8:30 am

Lugar: Plaza Miguel Grau, Callao

En su décimo primera edición, esta carrera tiene como objetivo que con los recaudado se ayudará a mejorar la infraestructura y equipamiento del colegio I.E. 5001 - Luisa Sabogal del Callao. Ten en cuenta que la entrega de kits será los días 9, 10 y 11 de noviembre entre 9:00 a.m. - 4:00 p.m. Es indispensable que recojas tu kit los días establecidos porque el día de la carrera no se entregarán. Inscríbete aquí.

Organizado por: DP World Callao

The Color Run 2023

Distancia: 5K

Fecha: Domingo 19 de noviembre

Hora: 8:00 am

Lugar: Parque Los Pinos, Costa Verde - Miraflores, Lima

Esta competencia también conocida como The Happiest 5K on the Planet es una carrera que celebra el deporte, la felicidad, la alegría y la entretención. En este evento te pintarán en cada kilómetro con polvos de colores para que tu recorrido en la pista sea una fiesta. Inscríbete aquí.

Organizado por: Ruvi Sports Marketing

XXXVII Maratón Internacional de Los Andes 2023

Distancia: 10K - 21K - 42K

Fecha: Domingo 19 de noviembre

Hora: 8:00 am

Lugar: Huancayo

Esta competencia que reúne a atletas de todo el mundo año a año, cuenta con diferentes categorías y distancias por recorrer. Este es un evento pensando en aquellos atletas que cuentan con años de experiencia y buscan participar de una competencia de alto nivel. Los atletas estarán formado en el orden que señale el juez de salida corredores de élite y corredores novatos. Aquí hay más de US$ 60 mil en premios. Inscríbete aquí.

Organizado por: Municipalidad Provincial de Huancayo

Primera Fecha Campeonato Perú Trail Series 2023/2024 – «Lomas de Pachacamac»

Distancia: 2K -6K- 10K - 21K

Fecha: Sábado 25 de noviembre

Hora: 8:00 am

Lugar: Lomas de Pachacamac, Pachacamac Lima

Una competencia de trail running que se realiza en las lomas costeras protegidas ubicadas en el Santuario de Amancay, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y los corredores de montaña. A través de esta carrera se busca que las personas vivan experiencias únicas entre el deporte, retos y naturaleza. Inscríbete aquí.

Organizado por: Perú Trail Series