El término médico para denominar la celulitis es lipodistrofia ginecoide. Es una acumulación de tejido adiposo formado por nódulos y hoyuelos, cuyo aspecto es conocido como 'piel de naranja'. Se localiza en caderas, muslos, nalgas y abdomen, que son las llamadas regiones ginoides.



La celulitis, según la investigación “Cellulite: a review of its physiology and treatment”, no es una patología en sí misma, sino más bien una alteración estética de la piel que afecta entre el 85% y 98% de las mujeres, independientemente del peso corporal.

Posibles causas

​Son muchas las que pueden desencadenar en celulitis, pero más allá de buscar culpables, debes de plantearte la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo para contrarrestar esa afección? Si la respuesta es poco o nada, es momento de que pongas en marcha el ‘Plan Verano 2019’ para lograr unas piernas y glúteos de infarto.



¿Por qué te ayuda el running?

Efigenia Cabrera, autora del libro “Cero Celulitis”, asegura que la actividad física, como el running, es uno de los tratamientos más efectivos contra esta infección a la piel, porque:

•Controla el peso corporal y evita la acumulación de grasa: ya sea localizada o generalizada.

•Ayuda a la tonificación de los músculos: cuando se tiene mayor cantidad de músculos crece el efecto lipolítico y regula los niveles de estrógenos.

•Genera mayor oxigenación y regulación de la circulación sanguínea: optimiza la nutrición y oxigenación de todos los tejidos y evita la formación de edema, "arañitas" y venas varicosas.

•Regula la circulación linfática, evitando la acumulación de líquidos en el tejido subcutáneo.

¿Qué tipo de ejercicios pueden ayudar?

1. Realiza sentadillas

Combinar running con ejercicios de tonificación muscular, como las sentadillas, significa un mayor esfuerzo de las zonas más propensas a acumular grasa. El ejercicio focalizado estimula y fortalece los distintos grupos de músculos del tren inferior (cuádriceps, aductores, femorales y glúteos), atacando directamente la formación de celulitis en esas zonas.



2. Sube escaleras

Te ayudará a ganar músculo y tonificar las piernas, endurecer los glúteos y quemar grasas. Cuando esto ocurre, desaparece el tejido adiposo, incluida la molesta celulitis.



Localiza unos escalones y súbelos rápidamente durante 20 o máximo 30 segundos, pero a ritmo moderado. Repite el ejercicio durante 15 o 20 minutos.

3. Corre cuesta arriba

Vencer la gravedad corriendo incrementa nuestra resistencia y fuerza, ya que demanda un mayor esfuerzo de los músculos encargados para impulsar el cuerpo. Subir una pendiente beneficia a los glúteos, los isquiotibiales, los cuádriceps, los gemelos, el centro y la parte superior del cuerpo. ¡La celulitis se puede ir despidiendo de esos lugares!