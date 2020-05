Una buena alimentación, rica en vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos, no solo mejora la salud, sino que también permite a los runners lograr un mejor rendimiento en las pistas. Y ello incluye a las frutas cítricas, como el limón, la naranja, la mandarina, el kiwi o la toronja, que aportan grandes cantidades de vitamina C, fibra, y antioxidantes.

La dietista y nutricionista Maite Zudaire explica que el momento perfecto para consumir de estas frutas es antes del entrenamiento, ya que permitirán un mejor rendimiento y menor fatiga muscular.

“Cuando se practica deporte o cuando se busca un aporte vitamínico y antioxidante extra, es un buen hábito comenzar el día con un zumo, como el potente antioxidante de naranja o mandarina.”, explica Zudaire.

Al contrario, antes de dormir es recomendable no consumirlas. La alta cantidad de fructosa que tienen se convertirá en glucosa que no quemaremos adecuadamente durante el reposo. “Además, por ser alimentos ácidos, podrían producir acidez o sensación de pesadez”, comenta Marta Burgués, especialista en nutrición y salud.

Los beneficios de los cítricos no son exclusivos para el deporte: la vitamina C ayuda a absorber mejor el hierro de otros alimentos, como explica BBC, lo que previene la anemia. Eso sí, es tiempo de derribar el mito de que una dieta rica en vitamina C, por sí sola, puede prevenir la gripe, como explica la Organización Panamericana para la Salud.

¿Qué frutas cítricas debes preferir antes de tus entrenamientos? Te recomendamos tres:

1. KIWI

Una de las frutas con mayor cantidad de vitamina C, al punto que tiene el doble que las naranjas. Es antiinflamatoria, antialérgica y rica en luteína, un compuesto fitoquímico que ayuda a prevenir el cáncer y problemas en la vista. Contiene mucha fibra, lo que previene el estreñimiento.

2. NARANJA

Diez gramos de esta fruta contienen casi el 90% de la vitamina C que necesitamos en un día. Al igual que el kiwi, es buena para prevenir y combatir el cáncer. Además, nos ayuda a reducir las inflamaciones y a mantener una piel hidratada y sana, ya que es perfecta para reparar los tejidos que puedan estar lesionados.

3. MANDARINA

Contiene baja cantidad de azúcar y altas cantidades de fibra, potasio y agua. Nos ayuda a estar constantemente hidratados, lo que es especialmente beneficioso a la hora de realizar actividades físicas.

¿CÓMO CONSUMIRLAS?

Idealmente, debemos consumirlas crudas, explica Miyaray Benavente, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Si optarás por picarlas, debes ingerirlas al instante, afirma la especialista, quien comenta que “en caso las incluyas en algún jugo o batido, la mejor forma de aprovechar sus nutrientes es evitando colarlas o agregarles azúcar”.

Ahora que conoces los beneficios de los cítricos para el deporte, asegúrate de incluirlas en tu dieta diaria y prepárate para tu regreso al running.