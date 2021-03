Conforme a los criterios de Saber más

Salomón Libman ha decidido hablar en nombre de UTC, equipo que se ha visto perjudicado en la tercera fecha de la Liga 1 al postergarse su partido frente a Universitario de Deportes. La causa son los altos casos positivos en el cuadro merengue, un situación que el arquero espera se pueda solucionar pronto. Libman ha confirmado su intención de ganar los 3 puntos en la cancha, pero al mismo tiempo indica que ese tema está en manos de los directivos. El capitán del ‘Gavilán del Norte’ también habla de la Copa Sudamericana, del retorno de Jefferson Farfán y de las posibilidades que tuvo de volver a Alianza Lima.

-La postergación del partido ante la ‘U’ ha causado opiniones divididas, ¿cuál es tu postura frente a esta situación?

Disculpa la palabra, pero hay cada imbécil hablando de este tema, incluso lo puede haber en mi mismo equipo, pero se debe entender que lo más importante es la salud de todos. Muchas personas hablan de este caso sin saber. Te comento, yo tengo amigos en Universitario. Uno tiene que saber antes de hablar, conocer lo que ocurre para declarar. Yo no sé cómo se ha dado el brote, nadie lo sabe. Al tener la ‘U’ una alta cantidad de contagiados, el virus se puede expandir. Así que lo mejor es que no se juegue este partido. Lo primero es la salud y más allá de los casos positivos en los futbolistas o los trabajadores, considero que todos ellos tienen familiares más vulnerables y hay que ser empático con eso. Me solidarizo con ellos, hay que cuidarse y desear su pronta recuperación y que el virus no se expanda más.

-¿Esperan la reprogramación del partido o pedirán los puntos?

Te hablo como capitán del equipo y te aseguro que nosotros queríamos disputar la fecha con normalidad, nos habíamos preparado para el partido. Personalmente, a mí me gusta que los puntos se ganen en la cancha porque es así como debe ser. Sin embargo, lo que venga después ya no depende de mí. No soy directivo, no sé cómo se manejarán las cosas. Solo esperamos que la Comisión de Justicia no tarde en emitir un fallo, que no se altere mucho el calendario de competencia.

-¿Crees que los futbolistas están acatando los protocolos?

Pienso que sí. Todos estamos expuestos a la pandemia. Es el segundo año que venimos jugando en esta situación y los protocolos de bioseguridad han mejorado con respecto al año pasado. Ahora usamos pruebas de antígenos. No te puedo decir si en la ‘U’ existe una responsabilidad de uno o más jugadores frente a este brote porque no juego ahí. Yo puedo hablar de UTC. Nosotros 48 horas antes de los partidos de la Liga 1 nos sometemos a las pruebas, de parte de la FPF. Si alguien de nuestro plantel se siente mal o presenta síntomas, el mismo club se hacer cargo de los exámenes de descarte. Ahora, nadie está detrás de uno tras las prácticas. Todos tenemos diferentes rutinas, pero la mayoría de futbolistas ha entendido que tenemos que hacer bien las cosas y no se puede juzgar a toda nuestra industria por el acto de algunos.

Universitario suma 14 contagiados por Covid-19

-¿Cuánto le afecta a UTC la suspensión de este partido?

Somos un plantel relativamente nuevo porque solo cuatro titulares del año pasado siguen en el club. En la mitad de la cancha nos cuesta elaborar, pero bueno hemos mejorado con el transcurrir de los partidos. Nos hubiera encantado jugar este fin de semana para seguir ganando rodaje, pero la salud está primero. Venimos de una buena presentación frente a Mannucci (2-2), aunque todavía nos falta sostener un rendimiento. A esto hay que sumarle el tema de las expulsiones, porque te cuesta estar con uno menos y nos ha pasado en los últimos dos encuentros.

-¿Y en cuanto a la Copa Sudamericana?

Considero que la llave de la Copa Sudamericana está abierta. Sport Huancayo es un rival durísimo, pero solo hay un gol de diferencia (1-0 en la ida). La intención es intentar defender correctamente y generar las ocasiones de peligro en el área rival que es lo que más nos está costando, pero vamos a salir con la idea de ganar el 7 de abril.

-Jefferson Farfán es el tema del momento… ¿cuánto potencia su presencia en la Liga 1?

Me siento contento por él, porque le va a dar mayor jerarquía a Alianza Lima y a todo el campeonato nacional. Todos saben o reconocen la calidad que tiene Farfán y le da un plus su retorno a nuestro fútbol. Obviamente, todos van a querer jugar contra él, pero también hay que destacar que Alianza cuenta con una plantilla muy importante, de buenos jugadores. Lamentablemente no nos ha tocado en nuestro grupo (A), pero esperemos que en la Fase 2 podamos chocar.

-¿Te hubiera encantado volver esta temporada a Alianza Lima?

Por ahora mi presente es UTC. Estoy agradecido con el club. Vamos a ver qué sucede más adelante, pero solo sé que las cosas se dan por algo. Tenía toda la intención de volver a Alianza, pero no solo dependía de mí.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Universitario de Deportes será investigado por posibles incumplimientos de protocolos