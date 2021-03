Jefferson Farfán está de regreso en Alianza Lima y uno de sus excompañeros, referente del cuadro blanquiazul bicampeón en 2003 y 2004, Henry Quinteros, habló sobre la vuelta de la ‘Foquita’ al cuadro blanquiazul. El exvolante habló sobre el aporte que le dará al equipo íntimo y contó una divertida anécdota.

“Tiene esa inventiva, ese juego de barrio que le va a dar cosas buenas a Alianza”, dijo. Además, espera que Paolo Guerrero también regrese al cuadro blanquiazul para tener esa dupla en el ataque. Recordemos que Jefferson Farfán en la conferencia de prensa de su presentación afirmó que “traería de los pelos” al ‘Depredador’ para que se ponga la camiseta de Alianza.

Además, Henry Quinteros cree que la decisión del TAS ha sido un precedente favorable para la transparencia del fútbol peruano: “Ha quedado un precedente”, indicó. Aunque dijo que igual “es una mancha en lo deportivo, donde sí descendió”.

“Él siempre recuerda que yo le di el pase para su primer gol profesional. El año pasado él hizo una parrilla en su casa para el plantel que estuvimos en Alianza 2002-2003 y algunos del 2004 y empezamos a recordar muchas cosas”, agregó Quinteros sobre Farfán.

Su anécdota con la ‘Foquita’

“Me ha tocado encontrarnos en un centro comercial y él sigue siendo el mismo chico de esa época. Tiene un apodo conmigo, me dice ‘Pato Frenteros’ y ese día que nos encontramos empezó a gritar como si fuera un chico normal. Era un mall de varios niveles y estaba al frente, yo volteaba y no lo encontraba. Hay 2 o 3 jugadores que me dicen eso, se escondía, volvía a gritar, volteaba hasta que salió. Es el mismo chico de siempre, el cariño hacia nosotros, hacia mí y de admiración mía hacia él. El mismo chico que llegó a Alianza, se fue, hizo cosas importantes a nivel de Europa y ahora está aquí de nuevo”, recordó Quinteros.

