La incertidumbre de cuándo y cómo empezarán las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 en la que compite la selección peruana hace que, como suele pasar, una serie de rumores aparezcan sobre la marcha. El primero fue si se jugaría bajo el sistema de ‘todos contra todos’ o en grupos, que los partidos serían a puertas cerradas o que solo se convocarían a futbolistas del torneo local.

El último que ha tomado fuerzas en estos días es que el torneo clasificatorio se trasladaría a Europa. Es la misma suerte que tuvo la final de la Copa Libertadores 2018, con sede en el Santiago Bernabéu, Madrid. Pese a que muchas voces ya descartan esta posibilidad, nunca está de más considerar esas pocas chances de que suceda.

Por Eliminatorias, la selección peruana solo ha jugado en los diez países sudamericanos más Nueva Zelanda, este último en 2017, en un largo viaje a Oceanía. Aún así, en su momento existieron hasta tres chances de que la bicolor se traslade hacia Europa para buscar un cupo a la Copa del Mundo.

Los últimos partidos de Perú en Europa fueron los del Mundial y los amistosos ante Países Bajos y Alemania. (Foto: Reuters)

-SIN VIAJE A RÍO, TAMPOCO A ROMA-

En el camino al Mundial de Italia 1934, Perú fue emparejado con Brasil para jugar, en partido único en Río de Janeiro, por un cupo a la segunda Copa del Mundo de la historia. Este debía ser el debut de Perú por Eliminatorias, pero la delegación nacional decidió no presentarse. El choque estaba programado para el 1 de abril de ese año.

Los directivos no estaban de acuerdo con este emparejamiento por el largo viaje, en una época que trasladarse hacia Brasil no era tan fácil como ahora. Primero pidieron enfrentar a Chile y, luego, jugar ante Brasil en Roma, Italia, tal como lo iban a hacer México y Estados Unidos por la Concacaf. La FIFA nunca atendió el reclamo, es más, declaró perdedor a Perú por Walk Over. El plantel bicolor planeaba trasladarse hacia Europa como protesta pero no lo hicieron.

-CHILE NOS DEJÓ FUERA-

Perú, Chile y Venezuela debían enfrentarse en un triangular por medio cupo hacia la Copa del Mundo de Alemania 1974. El mejor de este triangular se vería las caras con el líder del grupo 9 de las Eliminatorias en Europa, es decir entre la URSS (futuro ganador), Francia e Irlanda. A última hora, la ‘vinotinto’ se retiró y solo quedaron peruanos y chilenos al frente.

(Foto: Revista Estadio)

La bicolor ganó en Lima por 2-0, con doblete del ‘Cholo Sotil’, pero cayó por el mismo marcador en Santiago. Por reglas de la época, se programó un tercer partido en sede neutral, Montevideo, mientras la Unión Soviética esperaba a su rival. La ‘Roja’ superó el primer gol en contra y triunfó por 2-1. Fue un fracaso luego de la clasificación a México 1970.

Esta fue la primera gran chance que tuvo Perú para jugar por Eliminatorias en Europa, específicamente en Moscú. En medio de un tenso clima político, Chile empató 0-0 en la capital soviética, pero nunca recibió la visita de vuelta, pues dicho país estaba en contra del regimen de Augusto Pinochet. Con un gol simbólico a arco vacío, los sureños lograron su clasificación.

-BOLIVIA AL REPECHAJE-

Cuatro años después, Perú pasó por una historia similar, pero con mejor final. Junto a Brasil y Bolivia, debía jugar por dos lugares al Mundial de Argentina 1978. El tercero enfrentaría a Hungría, que había eliminado a Grecia y a la Unión Soviética, en un repechaje intercontinental.

Brasil nos ganó 1-0, pero clasificamos directamente al golear 5-0 a Bolivia. La ‘Verde’ viajó hacia Budapest y perdió por 6-0. Esta fue la última vez que un elenco sudamericano jugó un partido de clasificación mundialista en Europa. Prácticamente eliminada, los bolivianos no evitaron otra derrota, esta vez por 3-2, en La Paz.

La selección peruana llegó hasta la segudna fase en Argentina 78. (Foto: AFP)

Perú evitó el viaje hacia el ‘Viejo Continente’ gracias a su clasificación directa. Luego, los repechajes para la Conmebol pasaron a ser con rivales de Asia, Concacaf y, ya casi como costumbre en este nuevo milenio, Oceanía. La bicolor salió del continente por primera y única vez en 2017, cuando igualó 0-0 con los ‘All Whites’ en Wellington.

El once inicial de Perú en Nueva Zelanda. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

Eso sí, nuestro combinado patrio jugó dos torneos oficiales en Europa, los Mundiales de España 1982 y Rusia 2018. En ambos no superó la fase de grupos y ganó en uno de seis partidos. Además, dijo presente en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y Roma 1960. Nuestros clubes jamás jugaron partido oficial alguno allí.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Ferran Torres, el elegido de Guardiola

España: Real Madrid y Barcelona estrenan las camisetas para la temporada 2020-21 | VIDEO