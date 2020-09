Al vóley peruano lo está matando la inmediatez. El hoy, el pensar en el fin de mes pero no en el largo plazo. Da la impresión de que la meta está en sacar un torneo relámpago y no en mejorar el nivel colectivo, la técnica o regresar a un Campeonato Mundial (al que no asistimos desde Japón 2010) o a unos Juegos Olímpicos (al que no vamos desde Sídney 2000).

El vóley vive un momento gris, del que parece que no quiere salir o no encuentra la fórmula correcta. Sigue viviendo la resaca de esa generación de oro que alcanzó dos medallas mundiales (plata en Perú 1982 y bronce en la antigua Checoslovaquia 1986) y una presea de plata olímpica en Seúl 1988, de la que, por cierto, en exactamente una semana se recordará que hace 32 años Perú disputó la final ante la Unión Soviética.

En las últimas tres décadas, hemos visto con tristeza cómo Brasil se fue alejando a pasos agigantados, mientras Perú retrocedía y retrocedía, para ser alcanzado, y eventualmente superado, por selecciones como Argentina, Venezuela y también Colombia. Chile ya ha sabido ganarnos algún set.

Y eso ha pasado, entre otras razones, porque ningún proceso se ha respetado. Al Mundial de Japón, hace 10 años, asistimos con Kim Cheol-Yong (Corea) como entrenador. Lo reemplazó en mayo del 2011 Luca Cristofani (Italia). En junio del 2012 rescindieron su contrato. Luego lo sucedieron Edwin Jiménez (Perú), José ‘Chico’ Dos Santos (Brasil), Hong Sung-Jin (Corea), Natalia Málaga (Perú), Mauro Marasciulo (Brasil), Luizomar de Moura (Brasil) y Francisco Hervás (España). Nueve entrenadores en 10 años, es decir, cambiamos de la escuela asiática a la sudamericana; de la sudamericana a la europea y nuevamente a la sudamericana; y luego, regresamos a la europea otra vez, cambiando de DT a un promedio de un entrenador cada 13 meses.

Hace unas semanas, tres para ser precisos, se anunció con bombos y platillos que el vóley regresaba a la actividad. Los seleccionados masculinos de mayores pasaron exámenes. Las chicas juveniles también. Pero las mayores no fueron convocadas. Medios de prensa especularon sobre una inminente salida de Francisco Hervás, el técnico español que desde el 2018 dirige las riendas de las mayores. No hubo una respuesta oficial de la FPV, tan solo unas llamadas descartando que eso pasaría. Como sea, ni el técnico ha dicho algo, ni la selección femenina mayor está entrenando.

El vóley tiene a Pilar Gonzales como la presidenta encargada. Ella fue elegida como vicepresidenta acompañando a la ex voleibolista y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Diana Gonzales. Mismo apellido, pero sin conexión sanguínea, y destituida por el Consejo Superior de Justicia deportiva y Honores del Deporte tras 15 meses en el cargo. Pilar Gonzales la sucedió.

Poco ha avanzado el vóley peruano en los últimos años. Y no es responsabilidad exclusiva de las Gonzales. El portal “Vivevoley.com” informó que en el último cuadrienio recibió más de 14 millones de soles del Estado para trabajar en pro de su deporte. A ello se suma una cifra no revelada de patrocinadores privados, encabezados por la televisión de cable. Pero los resultados siguen sin verse. La Liga juega a que sus equipos no cumplen con el pago de sus compromisos o se retiran; la selección femenina fue bronce en el Sudamericano disputado en la altura de Cajamarca (2019) y el vóley playa es, aún, una deuda pendiente.

El básquet, ese deporte que hoy agoniza en el país por culpa de sus propios dirigentes, ha sembrado un mal ejemplo. Y el vóley sin un norte claro y sin objetivos reales, esperemos que no siga por el mismo camino.

