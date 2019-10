Con el Preolímpico de enero en la mira, la selección peruana de vóley espera empezar a trabajar desde este lunes rumbo a ese objetivo, sin embargo, el técnico Francisco Hervás ha encontrado algunas piedras en el camino que le dificultan llegar a tener el nivel suficiente para dar batalla a Colombia y Argentina en busca de acceder a Tokio 2020

Ahora se conoció la convocatoria para el Preolímpico. ¿Desde cuándo van a entrenar y dónde?

Me hubiera gustado empezarlos hace dos semanas. Pero no tenemos las instalaciones y el otro problema es la disponibilidad de las jugadoras respecto de los clubes. Eso nos está retrasando.

¿Cuál es el problema con la Videna?

El estado en el que está el campo es complicado y no tenemos plazo fijo de entrega de la instalación. Nos dijeron que la primera fecha de entrega era a principios de setiembre. Luego lo aplazaron a finales de setiembre y ahora parece que será a finales de octubre, pero no sabemos.

Es un problema que arrastran desde antes de Lima 2019

Nos perjudicó salir de esas instalaciones previo a los Panamericanos, pero se entiende por la importancia del torneo. Nos volvimos un equipo errante intentando buscar un sitio para trabajar y nunca conseguimos el sitio óptimo porque no existe en Perú un sitio como ese. Salir de la Videna fue un problema.

🇵🇪 El director técnico de la selección femenina de voleibol @fhervas13 , dio a concocer la lista de 15 deportistas preseleccionadas y 6 deportistas invitadas con miras al Preolímpico de enero del 2020.

Aquí más detalles de la preselección https://t.co/JLj8pjThbU pic.twitter.com/zd44mUeebq — FPV.PE (@FPVPE) October 2, 2019

¿Entonces, no tienen dónde entrenar?

La Federación de Vóley ha solicitado las instalaciones del Polideportivo del Callao, pero esas no son óptimas para entrenar, sí para jugar. El problema del Callao es que tiene una cancha central grande que es perfecta para la competición y tiene dos canchas laterales que no están cerradas completamente, por lo que estás supeditado al frio, al aire o la lluvia que puede dificultar el trabajo. Es una instalación pensada más para competir que para entrenar.

¿No es un Polideportivo completo?

Si me preguntas dónde quiero jugar, te diría que en el Callao. Y dónde quiero entrenar, en la Videna. Lo que nos soluciona el Callao es el suelo, porque nos garantiza que las jugadoras no se van a lesionar. Tendríamos que entrenar en la cancha central y ver cómo están las laterales. Además, en la Videna tenemos nuestro gimnasio, canchas, comedor, dormitorios, zona de refrigerio. Tenemos todo junto. En el Callao tendríamos que apañarnos como podamos, adaptar algunas habitaciones con camas para que las chicas puedan descansar. No reúne todas las condiciones que reúne la Videna para un trabajo de alto rendimiento.

El Polideportivo del Callao es un escenario perfecto para competencias, pero no tiene ambientes para concentrar. (Foto: Giancarlo Ávila) Giancarlo_Avila | GRUPO EL COMERCIO

Y el otro tema, la disponibilidad de las jugadoras. Ya los clubes le dijeron que no cuando pidió aplazar el inicio de la Liga

Yo pedí seguir trabajando con el equipo hasta el Preolímpico. Entiendo que es una situación no habitual en el sistema de ligas, pero entendiendo la importancia del evento y que nuestras opciones pasaban por ahí, hubiera sido bueno, pero no se pudo. Eso perjudica las opciones de nuestro equipo.

¿El lunes estarán las quince convocadas?

Esas son las jugadoras convocadas que compiten en Perú con las cuales vamos a poder trabajar si los clubes las dejan. Existe la posibilidad que no las dejen, y eso sería un problema.

Depende de los clubes, entonces

Lo que no quisiera es que quede en manos de las jugadoras, que ellas tomen la decisión de pelarse con uno o con otro. Esto debe ser una decisión política y no deportiva y eso lo hablaba con los clubes. Yo entiendo el perjuicio y lo que dificulta la postura de la selección nacional. Manifesté que debíamos decidir cómo voleibol peruano qué queríamos hacer. Si queríamos apostar por intentar lograr esa clasificación que a larga va a ser beneficioso para la selección y para los clubes o si íbamos a mantener cada uno sus intereses y los clubes iban a defender los suyos. Es una decisión más dirigencial y se tiene que dar entre directivos y no entre técnicos

¿Es una lista de dónde saldrá el equipo para el Preolímpico?

No. La lista no está cerrada, incluso para las que están acá en Perú. Las cinco que están en el extranjero, si son llamadas, se unirán en diciembre. La norma de la Federación Internacional dice que se puede unir diez días antes de la competición, por tanto legalmente podrían venir como muy pronto el 25 de diciembre. Del lado local, la Liga entra en receso el 1 de diciembre y ya tendríamos a las jugadoras para incorporarse a los trabajos de la selección.

Perú viene de competir en la Copa Panamericana, en Lima 2019 y en el Sudamericano, donde fue tercero. (Foto: Giancarlo Ávila) GIANCARLO_AVILA | GRUPO EL COMERCIO

¿Es consciente de que a su equipo le falta mucho para alcanzar a las demás selecciones?

No conozco otra forma que mejorar el equipo que trabajando con él. Necesito tener a las jugadoras el mayor tiempo posible. Cada decisión que dificulte el tiempo de trabajo va complicando más nuestras opciones, que de por sí es difícil porque tanto Argentina como Colombia en los últimos años han estado por encima de Perú, y si queremos recortar esa distancia tenemos que hacer algo diferente y eso es trabajar más y para trabajar más necesitamos a las jugadoras. Si no podemos disponer de ellas, pues es complicado.

Además, que el Preolímpico será en Colombia y no en Perú como se tenía pensado

Todas esas son dificultades que se van poniendo en la mochila que hacen el objetivo más complicado. Nosotros llevamos un equipo trabajando cinco meses y ha habido mejoras que todavía no han sido suficiente. Con Colombia, en los Panamericanos perdimos 3-1 y en el Sudamericano caímos 3-2. Nos vamos acercando, pero necesitamos trabajar más para seguir acortando esa ventaja, que se ve aumentada por el hecho de la localía. Por eso pido tiempo para trabajar. Entiendo que los clubes también tienen sus propias dificultades, pero en estos casos hay que tomar una decisión de qué es lo que se quiere hacer como voleibol peruano. La percepción que tenemos es que hemos ido creciendo. Hemos tenido un periodo corto y en cada competición hemos tenido más seguridad y solidez, pero la clave está en la continuidad y no en acciones esporádicas.

Sería un fracaso no clasificar a Tokio 2020

Creo que sería injusto calificarlo como fracaso, más allá que una decepción. Todos queremos ese objetivo y debemos ser conscientes que los demás también las quieren y que también tienen jugadoras y trabajo y en este momento en la carrera están partiendo delante de nosotros. Si nos ajustamos a la realidad de hoy, Colombia es un equipo que ha ido creciendo, Argentina es una selección consolidada que acaba de jugar la Copa del Mundo. Si no podemos hacer algo diferente es complicado pensar que vamos a acortar la distancia y la única forma es el trabajo.

El Comité Ejecutivo de la CSV decidió las sedes de los Preolímpicos: Colombia @VoleiColombia recibe el femenino y Chile @fevochi el masculino pic.twitter.com/uHS1JzL7OJ — CSV (@voleysur) October 1, 2019

¿Existe mucha presión por los resultados?

Cuando llegué al Perú tuve la percepción que es un país que quiere hacer todo de prisa. Si algo no funciona quiere cambiar y empezar de nuevo. En el deporte eso no funciona así. Los proyectos se construyen en la continuidad y necesitan su tiempo de maceración y su tiempo de resultados.

Porque se criticó mucho la actuación en Lima 2019

Hablaban de no conseguir medalla en los Panamericanos, pero si miramos hacia atrás, la última vez que se ganó medalla fue en 1993. Considerarlo como fracaso es excesivo. Si siempre luchabas entre los primeros, sí, pero si desde el 93 no has conseguido medalla... A Perú siempre le ha faltado tiempo y paciencia para consolidar proyectos.

Se cree que el vóley peruano sigue siendo grande en el continente

Las ganas, la ilusión y coraje lo tienen todos. Al final hay que jugar mejor que los otros. Perú ha perdido esa posición de privilegio. Brasil está muy lejos y Argentina y Colombia nos han superado y nos han dejado en el cuarto lugar.