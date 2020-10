Sin Paolo Guerrero, la pregunta que se hace todo peruano es: ¿Quién va a hacer los goles en la selección? Solo cuatro días separan a la selección peruana de su debut ante Paraguay en las Eliminatorias y Ricardo Gareca deberá resolver esa cuestión.

Vale decir que el año pasado a Perú le costó llegar al gol. Marcó once tantos en quince partidos -recibió 18-, pero seis de ellos los hizo en dos partidos (tres ante Bolivia y otros tres ante Chile, ambos partidos por la Copa América). Es decir, en los trece restantes solo pudo anotar cinco goles.

Para las Eliminatorias, esta realidad debe cambiar y Asunción será la primera parada el próximo jueves. ¿Con qué armas cuenta Gareca? Las armas arriba son Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz, además del aporte de los volantes de avanzada.

Selección peruana: los números de los atacantes que reemplazarán a Paolo Guerrero

Pero, ¿qué garantía de gol ofrecen Farfán y Ruidíaz? No solo en su romance con las redes, sino en la elaboración de las jugadas que terminaron bajo los tres palos del cuadro rival. Tras la participación peruana en el Mundial, Perú ha disputado 21 partidos y en su momento no contó con Paolo Guerrero por suspensión y en otro no tuvo a Jefferson Farfán por lesión. Ruidíaz casi siempre fue considerado.

El aporte de cada uno en los últimos 21 partidos es así: Farfán ha marcado dos tantos y una asistencia en 9 encuentros en los que tuvo presencia y Ruidíaz ninguno, aunque cuenta con un pase gol en doce partidos. “Yo creo que [Ruidíaz] debe ser uno de los jugadores con mayor participación en la selección”, aseguró Ricardo Gareca en conferencia de prensa. Con Jefferson sin actividad oficial y con un problema en la rodilla por recuperar, el atacante de Seattle Sounders podría ser titular en Asunción, aunque aún falta que se resuelva su llegada desde Estados Unidos.

Solo dos veces han jugado juntos pos-mundial, en los amistosos ante Alemania y Ecuador. Es la otra chance que podría abrirse para medirse ante los guaraníes. Ambos son delanteros con características diferentes, mientras Jefferson prefiere arrancar de atrás para sumar volumen ofensivo, Ruidíaz es '9′ de área que suele recogerse, pero es más peligroso en los últimos metros.

Partido Gol Asistencia Jugada Países Bajos 2-1 Perú Aquino Cueva Córner, provocado por remata de Farfán que desvió el portero Alemania 2-1 Perú Advíncula Cueva Farfán gana un balón, cede a Cueva, quien habilita a Advíncula Perú 3-0 Chile - Autogol

- Aquino

- Aquino - Carrillo

- Flores

- Polo - Carrillo porfía un balón y manda un centro.

- Ruidíaz gana un balón, que le queda a Flores para el contragolpe

- Recupera Reyna. Cueva cede a Polo, quien falla remate inicial. Estados Unidos 1-1 Perú Flores Polo Aquino recupera, cede a Yotún, quien avanza con Polo Perú 2-3 Costa Rica - Flores

- Farfán - Corzo

- Benavente - Ruidíaz se recoge y gana un balón. Cede a Corzo

- Centro de Benavente que Farfán define en dos tiempos. Perú 1-0 Paraguay Cueva - Recoge un rebote tras uncentro de Advíncula, luego de que Farfán ganara una disputa Perú 1-0 Costa Rica Cueva Ruidíaz Ruidíaz gana un pelotazo y en un toque cede al ’10′. Perú 3-1 Bolivia - Guerrero

- Farfán

- Flores - Cueva

- Guerrero

- Farfán - Pase largo desde el mediocampo

- Paolo se tiró para la banda izquierda

- Farfán gana un balón aéreo en el medio y cede a Flores Brasil 3-1 Perú Guerrero Penal tras jugada de Cueva Perú 1-0 Brasil Abram Yotún Tiro libre tras falta sobre ‘Canchita’ Gonzales Perú 1-1 Uruguay Gonzales Advíncula Centro desde la derecha Farfán: 2 Farfán: 1

Ruidíaz: 1 Farfán: incidencia directa en cuatro jugadas

Ruidíaz: incidencia directa en tres jugadas

Para Gareca ambos son buenas opciones, ya que suelen tener incidencias en las jugadas que terminan en gol del cuadro bicolor, aunque lo que ahora necesita la selección es un ‘killer’ dentro del área que no haga extrañar a Paolo Guerrero.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Zidane: "Tengo una plantilla con mucho talento y muchísimo corazón"