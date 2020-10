Hace algunas semanas, mientras se llevaba a cabo el PSG y Olympique Marsella, Neymar y Álvaro Gonzáles fueron protagonistas de un enfrentamiento en el que el brasileño señaló de racista a su colega.

El uruguayo negó en todo momento haber discriminado al exBarcelona y fechas más tarde, salió a dar su testimonio de lo acontecido.

“Cuando aterrizamos en Marsella me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a mi teléfono, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, precisó el jugador en una entrevista mediante sus redes sociales.

El uruguayo confesó que sintió mucho temor tras el altercado y todo esto gracias a la gran popularidad que tiene Neymar alrededor del mundo.

“He tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad pero iba a salir perdiendo. Quiero entender que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido”, sentenció.

