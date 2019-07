Selección peruana: los jugadores que podrían pelear un cupo para Qatar 2022

El 15 de noviembre del 2017, fecha en que Perú clasificó a un Mundial luego de 36 años, nadie pensaba en el día siguiente. Lo mismo ocurrió la noche del último domingo tras final de la Copa América. Nadie excepto Ricardo Gareca, el hombre que edificó una selección histórica en base al trabajo. Mientras todos creen que un técnico de selección solo labora cuando hay convocatorias o torneos, el 'Tigre' hace horas extras. Ya sea en la Videna o en casa o cualquier lugar. “Queremos que surjan jugadores en el torneo”, dijo luego del Perú vs. Brasil. Él suele pensar en los tres tiempos verbales: pasado para darle una nueva oportunidad a un futbolista que hace méritos (Carlos Zambrano, Jefferson Farfán, Luis Advíncula), presente para observar el rendimiento de los convocables (Patricio Álvarez) y futuro para darle rodaje a los que salen (Marcos López, Jesús Pretell).

Sin Copa, Ricardo Gareca ya planea la del 2020 y el camino rumbo a Qatar 2022. A Rusia y Brasil fueron un total de 30 jugadores (17 de ellos a ambos torneos), lo que significa que esa sería la base del equipo que buscará una nueva clasificación mundialista. Pero no serán los únicos. Detrás están algunos que pueden formar parte de un proceso largo.

JUGADOR PARTIDOS MINUTOS GOLES T. AMARILLA T. ROJA TORNEO JUGADO Pedro Gallese 53 5370 0 1 0 Mundial

Copa América Luis Advíncula 44 3721 1 12 0 Mundial

Copa América Christian Ramos 38 2774 2 4 1 Mundial Alberto Rodríguez 25 2078 0 1 0 Mundial Miguel Trauco 43 3741 0 4 0 Mundial

Copa América Renato Tapia 48 3573 3 13 0 Mundial

Copa América Yoshimar Yotún 52 3345 2 11 2 Mundial

Copa América André Carrillo 40 2619 5 5 0 Mundial

Copa América Christian Cueva 56 4489 10 5 1 Mundial

Copa América Edison Flores 45 3133 13 2 0 Mundial

Copa América Paolo Guerrero 43 3467 18 7 0 Mundial

Copa América Carlos Cáceda 6 489 0 1 0 Mundial

Copa América José Carvallo 3 210 0 0 0 Mundial Aldo Corzo 21 1351 0 3 0 Mundial

Copa América Anderson Santamaría 13 820 0 0 0 Mundial

Copa América Miguel Araujo 16 1050 0 1 0 Mundial

Copa América Wilder Cartagena 5 82 0 0 0 Mundial Pedro Aquino 22 884 3 4 0 Mundial Nilson Loyola 6 361 0 3 0 Mundial Paolo Hurtado 24 555 1 3 0 Mundial Andy Polo 29 1240 1 0 0 Mundial

Copa América Raúl Ruidíaz 30 1206 4 0 0 Mundial

Copa América Jefferson Farfán 31 2362 10 3 0 Mundial

Copa América Patricio Álvarez 0 0 0 0 0 Copa América Carlos Zambrano 19 1608 0 8 1 Copa América Alexander Callens 3 182 0 0 0 Copa América Luis Abram 15 1143 0 0 0 Copa América Jesús Pretell 0 0 0 0 0 Copa América Christofer Gonzáles 13 429 0 1 0 Copa América Josepmir Ballón 16 1053 0 5 0 Copa América

Marcos López pasó de ser un ‘sparring’ en Rusia a debutar con la bicolor con 18 años y ante Alemania en un amistoso internacional. Consecuencia de ello fue su traspaso desde Sporting Cristal a San José Earthquakes de la MLS. Jesús Pretell (convocado para esta Copa, aunque no tuvo minutos) y algunos jugadores más de esa Sub 20 que disputó el sudamericano de Chile a inicios de año están en ese camino. Claro, también es necesario que ellos demuestren que puedan aportar al equipo.

Los que también forman parte de ese universo de jugadores que tiene el argentino son los que no estuvieron en Brasil por lesión (Pedro Aquino, Paolo Hurtado) o por otros motivos futbolísticos como el caso de Yordy Reyna, Cristian Benavente, Sergio Peña, Wilder Cartagena, José Carvallo y Nilson Loyola. El lateral izquierdo firmó por el Goiás de Brasil a fines del 2018, pero no jugó un solo minuto. Hace menos de un mes regresó al fútbol peruano (Cristal) en busca de continuidad.

¿Y los citados para los Juegos Panamericanos Lima 2019? Para el torneo que se disputará en Lima, el técnico Nolberto Solano convocó a 18 futbolistas entre los que están dos de categoría libre (Carlos Cáceda y Mauricio Montes) y 16 menores a 23 años. De este último grupo resaltan los nombres del atacante de Alianza Lima Kevin Quevedo (goleador de la Liga 1), el central-lateral por derecha de Cristal Gianfranco Chávez (grata aparición en el cuadro del Rimac), el hábil extremo de Binacional Andy Polar y el joven Yuriel Celi, quien dejó grandes impresiones en el último Sudamericano Sub 17.

Estos son los convocados para los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: FPF)

¿Qué posiciones se necesita reforzar?

La portería está en buenas manos. Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez y José Carvallo se mantienen en la pelea. En todo caso, solo el último llegaría a Qatar con 37 años. Los demás tienen menos de 30 abriles.

En la defensa la preocupación está en los laterales. Después de Miguel Trauco (izquierda) no hay nadie. Detrás de Luis Advíncula está Aldo Corzo, aunque el jugador de Universitario ya tiene 30 años. Todo lo contrario ocurre con los centrales. En esa posición están Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Luis Abram, Anderson Santamaría y el propio Alexander Callens. Todos ellos tienen para jugar sin problemas el proceso eliminatorio.

La volante también está cubierta. Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Aquino, Peña, Cartagena, Pretell, Christofer Gonzales. Lo mismo pasa con los extremos en donde tenemos a André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores y el mismo Gabriel Costa. El tema recae cuando se nombra a Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Estos dos últimos generan más preocupación. Es muy probable que esta sea su última Eliminatoria. Un año antes de Qatar, Paolo tendrá 37 años y Farfán 36.

Hace poco, luego de los problemas que tuvo con el TAS, vivimos un simulacro de lo que nos pasaría cuando ya no esté nuestro goleador y capitán. La ‘Foquita’ fue su mejor reemplazante. Pero los delanteros que vienen detrás, Ruidíaz y Yordy, hoy los más cercanos para reemplazarlo, no han sido la solución. Luego, un poco más atrás, están los nombres de Christopher Olivares (20 años, un ‘9’ de área de 1.88 cm), Sebastián Gonzáles (19 años, delantero de Sport Boys, buen juego aéreo), Luis Iberico (21 años, pasó por Sub 15, 17 y 20, de presente irregular en Melgar) y Fernando Pacheco (19 años, de Cristal, puede ir por el medio o por las bandas, mucha movilidad y tiene gol).

“Otros tendrán miles de jugadores, pero nosotros con 50 le competimos a cualquiera”, dijo Ricardo Gareca luego de la final. Tiene razón. Ya lo probó. Pero a más cantidad de jugadores, mayor margen para elegir y mejor calidad.