Que los cumpla feliz. Ricardo Gareca recibió su cumpleaños 63 en Argentina con su familia, luego de que regresara a su país por la situación de segunda ola del COVID-19 en el Perú. El ‘Tigre’ es una de las personas más queridas en nuestro país por la clasificación de la bicolor al Mundial de Rusia y llegar a la final de la Copa América, ambas luego de tres décadas de espera. En otros de sus innumerables records con la selección, esta vez su edad lo ayuda para ir consolidando una marca más.

Ricardo Gareca asumió el cargo en el 2015, con 57 años, al filo del promedio entre todos los entrenadores de la selección peruana en la historia. Solo dos han sido mayores que él cuando estuvieron en su puesto. Eso sí, no hay que ir tan atrás para encontrar el último antecedente. El contrato del argentino está vigente hasta el año 2022, es decir, cuando tenga 65 años.

En un caso su contrato se prolongue hasta el Mundial de 2026, Gareca será el entrenador con más edad en dirigir a nuestra selección. Parece algo difícil, pero en el mundo del fútbol todo puede suceder. Eso sí, los dos entrenadores con mayor edad no han sido peruanos. Hasta el último partido de estas Elimintorias, el 29 marzo de 2022, tendrá 64 años, un mes y 20 días.

- EL ‘MAGO’ -

Sergio Markarián (1 de noviembre de 1944) estuvo en la banca de nuestro combinado patrio desde 2010 hasta 2013. Debutó con un triunfo ante Canadá, el 4 de setiembre de 2010, con 65 años, 10 meses y cuatro días. Se despidió tras un frío empate a un gol contra Bolivia por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Brasil, a los 68 años, 11 meses y 15 días. Dos semanas después, cumplió 69.

Con el uruguayo, Perú jugó su primera semifinal de Copa América desde 1997, quedando en el tercer lugar en Argentina 2011. El proceso clasificatorio, que se disputó solo con nueve selecciones pues Brasil clasificó al Mundial como anfitrión, tuvo un final para el olvido. La blanquirroja quedó en el séptimo lugar, a diez puntos de conseguir un cupo. Demasiado lejos.

“La cosa no salió bien. Lo reconocemos. Somos responsables. Con mucho dolor nos vamos. Los más apenados somos nosotros. No veíamos condiciones de seguir si no clasificábamos y no queríamos en esa situación seguir adelante. Perú será fuerte el día que modifique las estructuras. Les agradezco la presencia y decirles hasta siempre”, se despidió Markarián en octubre de 2013.

Ricardo Gareca, quien nació en 1958, debería extender su vínculo más allá de Qatar 2022 para poder alcanzar la marca del ‘Mago’. El breve paso de Pablo Bengoechea en 2014 impidió que ambos hayan dirigido de manera consecutiva a la selección. En otra coincidencia, ambos fueron directores técnicos de la ‘U’, en el caso del uruguayo, en la década de 1990. El ‘Tigre’ llegó a Ate en 2007.

- ‘TIM’ -

Hasta el 2018, Elba de Pádua Lima (20 de febrero de 1916), o simplemente ‘Tim’, era el último entrenador mundialista de la bicolor. Contrario a lo que se piensa de un proceso a largo plazo, el brasileño llegó a nuestro país a pocos meses del inicio de las Eliminatorias. Es más, su estreno fue en la primera fecha del proceso a España 1982.

El 26 de julio de 1981, cuando ‘Tim’ sumaba 65 años, cinco meses y siete días, Perú le ganó 2-0 a Colombia en el inicio de su exitosa ruta al Mundial. Su último partido fue en la dolorosa goleada en contra por 5-1 ante Polonia en la Copa del Mundo. Aquel 22 de junio de 1982, tenía 66 años, cuatro meses y tres días. Al igual que en Rusia, Perú no superó la fase de grupos.

‘Tim’ apenas dirigió siete partidos oficiales: cuatro por Eliminatorias (quedó invicto) y tres por el Mundial (no ganó ninguno). A su regreso a Lima, buscó en sus declaraciones las explicaciones del por qué no se consiguió ningún triunfo en tierras ibéricas. Nunca las encontró tampoco, pues falleció apenas dos años más tarde de dejar su cargo.

“Me iré a la tumba sin saber por qué Cueto no dio un pase bueno en España”, fue la frase más célebre de ‘Tim’ en el aeropuerto, cuando la delegación regresó de la cita mundialista. El último compatriota suyo en el banquillo peruano ha sido Paulo Autuori, entre febrero de 2003 hasta abril de 2005.

