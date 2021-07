Conforme a los criterios de Saber más

Argentina buscará este sábado ante Brasil, en la gran final de la Copa América 2021, romper un “maleficio” que la ha venido padeciendo desde hace ya largos 28 años. De la mano de Lionel Messi, la albiceleste enfrentará al pentacampeón del mundo para romper la racha. Esta final de la Copa América no solo junta a Messi y Neymar en la misma cancha, sino que también significa una nueva edición del clásico sudamericano. Aparte de todo ello, Argentina tiene una propia deuda pendiente con su hinchada.

Y es que el peso de la historia recae ahora sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni: Argentina no gana ningún título desde 1993. Tras jugar 9 diferentes ediciones de la Copa América y 7 Copas del Mundo, la albiceleste solo sabe de derrotas. Todo esto, por supuesto, hablando de la selección absoluta, ya que las divisiones menores sí han podido conseguir algún título con Argentina. Con un Messi que ha participado en 9 goles, ¿será suficiente para romper el maleficio ante el mayor rival en Sudamérica?

Argentina y su mala historia con las finales

Hay dos datos estadísticos muy importantes que se juntan en la gran final de la Copa América: la historia reciente de Argentina con las finales y la superioridad brasileña sobre la celeste y blanco en duelos oficiales.

Argentina no consigue ningún título oficial con la selección mayor desde el año 1993; y tampoco le ha conseguido ganar a Brasil desde hace 16 años por partidos oficiales. Ello no quiere decir, por supuesto, que no se hayan registrado empates. Ahora, con dos hechos en contra, la Argentina de Lionel Messi buscará romper, así, dos maleficios en uno. Sin embargo, con Messi en la cancha, la albiceleste no ha podido ser capaz de ganar Copas América ni la final de la Copa del Mundo.

En los últimos 28 años, la hinchada argentina ha vivido del mágico recuerdo del pasado. Imágenes de Maradona, por ejemplo, no le pertenecen a la nueva generación que aún no ha podido ver a su selección campeonar. ¿Qué sucedió en los últimos torneos que Argentina participó y estuvo cerca de salir campeona?

Messi perdió su primera final en la Copa América del 2007, precisamente ante Brasil. (Foto: Twitter)

Argentina en la Copa América

De las 10 Copas América que se han jugado desde 1993, Argentina ha participado en solo 9. En el 2001, tras amenazas de muerte a los jugadores, la selección albiceleste decidió no viajar a Colombia, sede del torneo en ese año. A lo largo de esas 9 competencias, Argentina ha conseguido 4 medallas de plata y 1 de bronce.

La primera plata, allá por el 2004 en Perú, la selección argentina se enfrentó justamente ante Brasil. Tras un empate por 2-2, ambos equipos se fueron a penales, donde Brasil se impuso por 4-2. Andrés D’Alessandro y Gabriel Heinze fallaron sus respectivos tiros.

Tres años después, en Venezuela, se volvió a repetir la final jugada en Lima. Frente a 44 mil espectadores, Brasil goleó por 3-0 a una Argentina que venía de ganar holgadamente a Uruguay. No fue hasta la Copa América Chile 2015 donde Argentina consiguió llegar de nuevo a una final del torneo continental. Ante el dueño de casa, Lionel Messi y sus compañeros empataron a 0, pero fallaron en la definición por penales.

Esa noche, Chile anotó todos sus tiros desde los 11 pasos, mientras que Gonzalo Higuaín y Éver Banega fallaron. Solo Lionel Messi pudo anotar. Un año después, se celebró la Copa América Centenario. Sin embargo, la final fue la misma: Argentina vs. Chile. Ante 82 mil personas en Nueva Jersey, ambas selecciones empataron. Sin embargo, Messi falló en su tiro por penal junto a Lucas Biglia.

Así, Chile consiguió dos Copas América consecutivas ante Argentina, al igual que Brasil en el 2004 y 2007. En el último torneo jugado en el 2019, Argentina se enfrentó ante Brasil por las semifinales. Sin embargo, la derrota llevó a la selección albiceleste a jugar por el tercer puesto ante Chile, donde le pudo ganar, consiguiendo así el bronce.

Gary Medel y Lionel Messi protagonizaron un tenso cruce que acabó con la expulsión de ambos en la Copa América 2019. (Foto: AFP)

Argentina en la Copa del Mundo

Después de la Copa de 1986 donde brilló Diego Maradona, Argentina consiguió la plata en la edición de 1990. Sin embargo, le tomó 24 años para volver a jugar una final del mundo. En esa ocasión, Argentina se vio ante Alemania en Brasil. Un gol a los 113′ de Mario Götze de volea dejó a los argentinos con la plata en la Copa del Mundo por tercera ocasión. A pesar de ello, Lionel Messi consiguió el Balón de Oro por salir 4 veces el mejor jugador del partido a lo largo del Mundial.

Argentina en la Copa Confederaciones

Después de la Copa América 2004, Argentina pudo clasificar a la Copa Confederaciones 2005 a pesar de no ganar el torneo. Esto debido a Brasil, que venía de ser campeón del mundo en el 2002. Tras un reñido grupo donde Argentina consiguió 7 puntos junto a Alemania, los sudamericanos se enfrentaron a México en semifinales, donde ganaron por 6-5 en penales.

En la final, los argentinos se enfrentaron de nuevo a Brasil, que demostró nuevamente su poderío al golear a la selección albiceleste. Un contundente 4-1 de la mano de Adriano, Kaká y Ronaldinho le dio a Brasil su segundo título en la competición.

Tras 6 finales perdidas a lo largo de 28 años, Argentina con un Messi muy involucrado en el equipo buscará romper la mala racha. Sin embargo, una Brasil que no ha visto la derrota en el torneo se presenta como un duro rival a vencer. Así, Messi vs. Neymar, en el clásico de Sudamérica, darán el espectáculo en donde se enfrentarán las dos mejores selecciones del continente.

