Perú sub 23 vs Argentina online, Preolímpico 2024: horario, TV y streaming

Perú sub 23 vs Argentina sub 23 gratis: sigue el partido por la jornada 2 del grupo B del Preolímpico 2024 que se disputa el miércoles 24 de enero, a partir de las 18:00 horas de Perú y 20:00 de Argentina, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, Carabobo, Venezuela. La transmisión se podrá ver por televisión a través del canal DirecTV Sports . Para seguir el encuentro por internet (streaming), la opción disponible en ambos países es DirecTV GO (DGO).

