Bolivia vs Brasil En vivo: sigue el partido por la fecha 1 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Conoce a continuación cuándo es el encuentro, cómo seguirlo (TV y streaming), cuáles son los presentes de ambas selecciones, posibles alineaciones, entre otros detalles. Aquí se puede ver el encuentro en directo.

CUÁNDO JUEGA BOLIVIA VS BRASIL

Bolivista visita a Brasil en la jornada inaugural de las Eliminatorias Sudamericanas este viernes 8 de septiembre del 2023 en el Estadio Olímpico do Pará, llamado popularmente ‘Mangueirão’, ubicado en la ciudad de Belém, del estado de Pará.

HORARIOS BOLIVIA VS BRASIL

El partido se juega a las 20:45 horas de Bolivia. Mira a qué hora juegan según cada país:

Perú: 19:45 horas

México: 18:45 horas

Ecuador: 19:45 horas

Colombia: 19:45 horas

Bolivia: 20:45 horas

Venezuela: 20:45 horas

Chile: 20:45 horas

Argentina: 21:45 horas

Paraguay: 20:45 horas

Uruguay: 21:45 horas

Brasil: 21:45 horas

CÓMO VER BOLIVIA VS BRASIL

Para mirar el partido Bolivia vs Brasil uno puede sintonizar los siguientes canales de televisión: Mega (Chile), TyC Sports (Argentina), Caracol (Colombia), SportTV, Globo (Brasil), GEN (Paraguay), AUFTV (Uruguay). En Bolivia, la transmisión online se puede ver por Canal del Fútbol Boliviano en Futbol.Bo y FBF Play.

CONVOCADOS BOLIVIA

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Mauricio Adorno (Palmaflor).

Defensas: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU), Saúl Ceveriche (Blooming), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) y César Romero (Blooming).

Volantes: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Servette FC, Suiza), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marco Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) y Kevin Salvatierra (Royal Pari).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), José Martínes (Always Ready), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), José Alípaz (Universitario de Vinto), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil), José Miguel Briceño (Oriente Petrolero) y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).

CONVOCADOS BRASIL

Arqueros: Alisson (Liverpool, ENG), Bento (Athletico Paranaense), Ederson (Manchester City, ENG)

Defensas: Danilo (Juventus, ITA), Vanderson (Mónaco, FRA), Caio Henrique (Mónaco, FRA), Renan Lodi (Olympique de Marsella, FRA), Gabriel Magalhaes (Arsenal, ENG), Ibañez (Al-Ahli, KSA), Marquinhos (PSG, FRA), Nino (Fluminense).

Volantes: André (Fluminense), Bruno Guimaraes (Newcastle, ENG), Casimiro (Manchester United, ENG), Joelinton (Newcastle, ENG), Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Antony (Manchester United, ENG), Gabriel Martinelli (Arsenal, ENG), Matheus Cunha (Wolverhampton, ENG), Neymar (Al-Hilal, KSA), Richarlison (Tottenham, ENG), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Raphinha (Barcelona, ESP).

