Brasil vs Bolivia en vivo por la fecha 1 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El partido se jugará este viernes 8 de septiembre, desde las 20:45 horas de Bolivia (21:45 locales), en el Estadio Olímpico do Pará. SporTV y Globo transmiten en Brasil, mientras que Canal del Fútbol Boliviano para las imágenes del compromiso para Bolivia mediante FBF Play y la web Futbol.Bo. Otros canales que pasan la transmisión son Latina TV, TyC Sports, Mega, Caracol TV, entre otros. No te pierdas el partido y sigue aquí la cobertura en directo.

