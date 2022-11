En juego no solo estarán los tres puntos, sino también la posibilidad de seguir o no en carrera en el Mundial Qatar 2022. Las selecciones de México vs. Argentina chocan en vivo este sábado 26 de noviembre en el estadio Lusail por el Grupo C de la Copa del Mundo. La necesidad de ganar está en ambos lados, puesto que ninguno celebró en sus respectivos debuts. Por ello, saldrán con sus mejores armas y dispuestos a dejarlo todo. Cabe mencionar que podrás seguir todas las incidencias por TV en Canal 5 y Televisa Deportes, así como vía DIRECTV Sports, Latina, Vix, Sky Sports y Blim TV.

PREVIA DEL MÉXICO VS. ARGENTINA Millones de miradas están puestas en el Grupo C del Mundial luego de la derrota histórica de Argentina frente a Arabia Saudita. Por otro lado, el camino de México para superar la fase de grupos parece, de momento, algo más fácil. Mira los detalles de este gran partido.