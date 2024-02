Además…

Cueva, finalmente, viajó a Barcelona

Los dimes y diretes pararon pero golpearon la relación, no solo de Cueva con Alianza sino con el hincha promedio peruano. Es una situación lamentable. En medio de ese fuego cruzado, el abogado del exseleccionado Julio García señaló que el contrato de Cueva sí estipula que Alianza Lima debe hacerse cargo del cien por ciento del costo que requiera la operación y rehabilitación del jugador, no como lo plantea Alianza que es pagar la operación y una parte de la rehabilitación o hacer que se recupere en el club.

“Christian Cueva no solo no es jugador de Alianza Lima, club con el que no tiene ningún vínculo desde el 31 de diciembre del 2023; sino que hoy debería estar en Arabia Saudita. El contrato dice que Alianza tiene que cubrir hasta el total de su recuperación. Nosotros estamos llanos a que paguen su rehabilitación en Arabia, pero que lo hagan. Lo que no resulta razonable es que exijan que se recupere en Perú porque no es la sede donde debería estar. Él debería estar siendo supervisado por su club, Al Fateh”, indica Julio García.

Por eso, Cueva viajó a Barcelona para operarse e iniciar su recuperación.