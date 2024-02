DT pudo conocer que de momento no se sabe la gravedad de la lesión al cien por ciento. Ayer se le hicieron los exámenes pertinentes para tener certeza y empezar el tratamiento -sea operación o solo terapias- en las instalaciones del club. Eso sí, la preocupación aumenta porque el tobillo golpeado es el izquierdo, el mismo que sufrió el año pasado y que lo tuvo fuera por tres meses.

Pablo Sabbag se retiró del Estadio Matute en muletas tras encuentro de Alianza Lima y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.

El golpe se habría producido en el duelo entre Siria e Irán por los octavos de final de la Copa Asia. A los 60 minutos de juego, con el resultado 1-0 arriba para los iraníes, a Pablo le cometieron una dura falta en el área: el portero salió a cortar un pase para el delantero, pero llegó tarde y prácticamente le planchó el tobillo izquierdo. Siria empató momentáneamente (luego sería eliminado por penales), pero Sabbag terminó con muchos dolores.

Más allá de que Alianza recibirá una compensación por parte de la FIFA, el área deportiva no puede ocultar su desazón por la mala suerte que rodea al ‘Jeque’ en su estadía en tienda íntima. Era el ‘9′ elegido para ser titular, pero ahora no se sabe cuánto tiempo estará fuera. Eso sí, la certeza es que no jugará el clásico de este sábado ante la U en el Nacional.

Momento de la lesión de Pablo Sabbag. / Quilca León Marco Antonio

¿Cómo jugaría Alianza Lima ante Universitario?

La ausencia de Pablo Sabbag duele, pero no complica. Más allá de que era considerado como el delantero titular para esta temporada, el técnico Alejandro Restrepo no trabajó mucho con él. El ‘Jeque’ se unió a la pretemporada íntima el 12 de diciembre y se fue a Siria el 1 de enero. No jugó ningún amistoso bajo el mando del entrenador.

En ese sentido, es casi una certeza que Alianza Lima afrontará el clásico casi sin variantes, a menos que al DT se le ocurra algún cambio de último momento. Pero de no ser así, los blanquiazules arrancarán con el conocido 3-5-2 con Cecilio Waterman y Hernán Barcos como delanteros.

El único cambio que se daría sería la vuelta de Adrián Arregui. El argentino se perdió el choque en Sullana por expulsión, pero volverá para ser el dueño del medio campo. Delante de él estarán Catriel Cabellos y el uruguayo Sebastián Rodríguez. Eso sí, se espera que el ‘10′ juegue un poco más adelantado, cerca a los atacantes, en la zona donde se ve su mejor versión.

Sebastián Rodríguez. (Foto: Alianza Lima)

Por los costados, Jhamir D’Arrigo parece haberle ganado el puesto a Ricardo Lagos. El carrilero por izquierda ingresó ante Sullana y dio una asistencia. Por la otro lado, Kevin Serna es imprescindible, aunque se espera mucho más de él por lo mostrado el año pasado en ADT y en los amistosos de esta temporada.

La línea de tres seguirá siendo la misma: Ramos, Fuentes y Freytes. Las tres torres de Alianza han mostrado mucha seguridad para defender (a los íntimos le han rematado dos veces a portería en 180 minutos, estadística notable). Y en el arco continuará Franco Saravia, mientras Angelo Campos continúa cumpliendo su sanción de cuatro fechas (le faltan dos).