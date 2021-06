Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol sudamericano a nivel de selecciones ha entrado en un trompo que se presta para múltiples interpretaciones, pero que cada contexto debe explicar, aunque igual deja muchas dudas de las decisiones que se toman. Este martes el duelo entre Colombia y Argentina se puede jugar con público en Barranquilla, cuando hace unas semanas el país norteño desistía de organizar la Copa América por la crisis social y sanitaria, y tenía a la misma como una de sus sedes.

Ayer se publicó en Colombia la resolución 777 que explica el plan de reactivación económica, que tiene como uno de sus puntos la posibilidad de que existan eventos con presencia de público, como sería el Colombia-Argentina de este martes.

“Se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugar de baile, siempre que la ocupación de camas UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea igual o mejor al 85%, que se mantenga el distanciamiento físico se respete el aforo máximo del 25%”, se lee en el punto 4.1 de la resolución.

Con público en la cancha

Ayer mismo, la Federación colombiana puso en acción los mecanismos para poder jugar con público. “La Federación Colombiana de Fútbol informa que tras la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, se encuentra realizando todas las gestiones ante FIFA y CONMEBOL, máximos organismos a nivel mundial y sudamericano, respectivamente, para que el martes 8 de junio pueda ingresar público al estadio Metropolitano Roberto Melendez con ocasión del juego entre la Selección Colombia Masculina de Mayores y su similar de Argentina”, comunicaron públicamente.

“En ciudades como Barranquilla, por ejemplo, que tiene una ocupación inferior al 85 % en sus camas UCI, se podrán realizar eventos con un aforo de hasta el 25 %” , explicó el mismo ministro de Salud colombiano Fernando Ruiz. El Estadio Metropolitano tiene una capacidad de unos 45 mil espectadores, por lo que un 25% serían poco más de 11 mil aficionados, sin embargo la prensa cafetera habla de solo una presencia de 10 mil.

El partido de @FCFSeleccionCol vs @Argentina el 8 de Junio en el @MetropolitanoRM tendrá aforo de 10.000 personas, información de primera mano que me entrega a esta hora, 1:57 minutos de la tarde, una fuente cercana a la federacion — F. A LA HORA DEL TE (@jgonzalezfi) June 2, 2021









“El decreto es para todos los municipios. Es parte de la reactivación económica que es drástica y necesaria” , nos explica Alexis Rodríguez, periodista de Canal 1 de Colombia. La reactivación empieza este fin de semana. No había eventos, las discotecas estaban cerradas y no se permitían los conciertos.

Ante esto, surgió la posibilidad de que el duelo del martes entre Colombia y Argentina se pueda jugar con público. “Hemos visto cómo en otros países se ha dado la integración de los espectadores, es lo que anhelamos todos, tener la fiesta en la tribuna”, dijo desde Lima el técnico Reinaldo Rueda sobre esa chance.

Sin embargo, ante este anuncio, se dio una convocatoria para que el martes se haga un plantón en el Estadio Metropolitano. “Si no hay paz, no hay fútbol”, es el lema que están usando para la marcha que organiza la Coordinadora Popular del Atlántico.





Más sobre Colombia





Cambios radicales

Pero, cómo es que un país que no pudo organizar la Copa América puede pasar a tener público en espectáculos. El mismo Alexis nos explica que el torneo de selecciones no se hizo porque “fue por algo de orden público. Problemas de cortes de vías, piquetes. Los que están al frente tomaron al fútbol como rehén”, nos comenta.

El periodista agrega que las medidas de reactivación económica buscan que la crisis social pueda acabarse. “La idea del gobierno es que la gente que está en las calles pase a trabajar. Se espera y se aspira a que después de seis semanas pare”, nos comenta.

“Lo que dicen es que es una reactivación preparando la reactiva mayor a pesar de que estamos en el tercer pico. Lo que no se entiende es que Colombia dijo que no podía albergar la Copa América porque no se podía garantizar la presencia de público y días después anuncia que si habrá en las Eliminatorias“, nos dice a su vez Juan Pupiales, periodista del medio 24France.

Esto, según Pupiales, explica lo antes mencionado. “Da la razón, algo que el gobierno no aceptó, es que no se alberga la Copa América es por la situación social del país más no por la situación sanitaria”, nos comenta. Como se sabe, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, hizo público el pedido de aplazar la Copa América ya que en este momento no se podría jugar con gente en las tribunas. “Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. En este momento, la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos ”, dijo en su momento.

La reactivación drástica, según Alexis Rodríguez, va de la mano del proceso de vacunación “que ya despegó. Empezaron por la tercera edad y ya incluso están en los de 40 con morbilidades. El proceso ya despegó y por eso se animaron a todo esto”, nos comenta. Colombia cerró mayo con 9.825.772 dosis acumuladas y 3.273.855 segundas dosis acumuladas, y ya están en proceso de vacunar a mayores de 50 años sin que tengan cita previa.

#Atención | Desde este lunes 31 de mayo, la población entre 50 y 54 años podrá vacunarse contra la COVID-19, sin agendamiento previo. El ministro @Fruizgomez explica. pic.twitter.com/s2eFQQdQ6E — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 30, 2021

Ante la consulta de qué reacciones ha tenido la posibilidad de jugar con público, estas no han tenido muchas voces contrarias. “La selección sí causa unión, cosa que sí ha pasado con la liga local, ya que las barras y los sindicatos no han permitido que avance”, nos explica.

En efecto, recién hoy se jugará en la ciudad de Valledupar, al norte del país, el duelo pendiente de cuartos de final entre Deportivo Cali y Tolima, que debió jugarse el 1 de mayo. Con este encuentro se completarán las llaves. El ganador se medirá ante La Equidad. La otra semifinal es entre Millonarios y Junior.

Queda la gran pregunta. ¿Si Colombia puede garantizar la seguridad para el duelo ante Argentina y con 10 mil almas en las tribunas, no pudo hacerlo para la Copa América?

MÁS EN DT