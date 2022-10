Todo o nada. Este sábado 22 de octubre, desde las 6:00 a.m. (hora colombiana), la selección Colombia enfrentará por primera vez en su historia a Tanzania en vivo, en el marco de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 17 . Las ‘Cafeteras’ lograron la clasificación tras dejar en el camino a México y China y ahora tienen una nueva prueba de fuego que puede marcar su futuro en la competición. Cabe mencionar que la transmisión del compromiso estará a cargo de las señales internacionales de DIRECTV Sports , DIRECTV Go , Caracol TV y GOL Caracol . Asimismo, en la web de El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real, así como todas las incidencias.

