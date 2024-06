La selección peruana encara su último partido amistoso previo a la Copa América 2024. El Salvador será rival de la Bicolor en Estados Unidos y estás en el mejor sitio si quieres saber todos los detalles del duelo de preparación.

¿Cuándo es el partido amistoso de Perú vs El Salvador?

Fecha y horario del partido Perú - El Salvador 2024

Perú y El Salvador juegan este viernes 14 de junio por la fecha FIFA de junio, última ventana de partidos amistosos internacionales antes del inicio de la Copa América.

Dónde será el amistoso Perú vs El Salvador

El partido amistoso entre las selecciones de Perú y El Salvador se va a jugar en el estadio Subaru Park, ubicado en Filadelfia, ciudad del estado de Pensilvania, Estados Unidos (USA).

Canal que pasa Perú vs El Salvador: ¿Dónde ver?

El partido amistoso Perú vs El Salvador se puede ver por televisión en Amética TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV).

Perú vs El Salvador: ¿Cómo ver online?

El streaming del Perú vs El Salvador se puede ver en América TV GO y DirecTV GO, que emite las señales de América y ATV. También se puede seguir vía Movistar TV App (Movistar Play).