El mundo ha visto mil facetas de Diego Armando Maradona: Campeón del mundo, enfermo a un paso de la muerte, genial, adicto, rejuvenecido, obeso a punto de estallar, rebelde, grotesco, bailarín, etc. Pero muy poco se sabe de su ‘modus operandi’ como entrenador de fútbol.





“No arma el equipo. Maradona es más marketing”, había sentenciado Brahian Alemán, zaguero de Gimnasia y Esgrima La Plata, hace tres meses. Y todos aceptaron aquello como una realidad irrefutable. Pero ahora, otros jugadores del ‘Lobo’ dieron nuevas luces sobre la labor del ‘D10s’ con el buzo. Y revelaron, entre otras cosas, cuáles son sus cábalas.

-NADA CON EL 17-

“Apenas asumió el cargo, Maradona pidió retirar la camiseta número 17. A mí me llamó y me dijo que no la usé más. Yo, sorprendido, le dijo que no había pedido dicho número”, contó el atacante paraguayo Pablo Velásquez -jugó en Gimnasia y hoy juega en Banfield- en el programa Futgol de Radio AM 970 de Asunción.

La cosa fue más allá. La directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata -a pedido de su famoso entrenador- intentó retirar oficialmente los números 13 y 17 de la lista, pero la Superliga Argentina rechazó el singular pedido.

Es conocido el temor que muchos supersticiosos le tienen al 13, número temido en muchas culturas desde tiempos remotos. ¿Y por qué a Maradona le teme al número 17?

Los viejos hinchas lo recuerdan muy bien. Luis Reyna lucía la camiseta 17 en las Eliminatorias para el Mundial de México 1986. Y pocas veces Diego la pasó peor en una cancha. Su marcador lo sometió a una rigurosa persecución en Lima (con jalones de camiseta y golpes ‘express’) y Buenos Aires (de manera lícita), donde el capitán argentino apenas pudo zafarse un par de veces. Gracias al gol de Ricardo Gareca, la albiceleste igualó 2-2 y clasificó. “Los dos partidos contra Perú fueron terribles, ¡terribles!”, escribió en su libro ‘Yo soy el Diego’ (2001). Tal vez ahí nació la fobia del ‘Pelusa’ al número 17.

Así marcó Reyna a Maradona. (Foto: Archivo Prensmart)

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Siete capítulos en la historia de la selección peruana que hubieran cambiado por el VAR

El venezolano Vargas usa la camiseta 13 en Gimnasia. (Captura)

El año pasado el colombiano Agudelo usaba la 17. Acualmente no pertenece al club. (Captura)





-TERROR AL VERDE-

Por alguna razón, los que fueron pupilos de Carlos Salvador Bilardo no quieren saber nada con el color verde. Lo mismo ocurre con nuestro entrenador Ricardo Gareca. “El ‘Flaco’ odia el color verde, siempre evita cruzarse con cosas de ese color desde que dirigía a Vélez”, reveló el periodista argentino Mariano Twersky, de Radio Rivadavia. Ojo, la peor experiencia del ‘Tigre’ como entrenador fue en Palmeiras, el famoso ‘Verdao’ de Brasil.

Bueno, ocurre lo mismo con Maradona. “Diego no quiere ver nada de color verde. Muchos en el equipo tenían botines de ese color, pero tuvieron que cambiarlo”, le dijo Víctor Ayala, lateral paraguayo de Gimnasia, a radio Rivadavia.

¿Qué pasa con el verde? Muchos sostienen que Bilardo deteste ese color porque sufrió su primera derrota mundialista frente a Camerún, en 1990. Otros dicen que desde muchos antes…

-ENGREÍR A SUS PUPILOS-

“(Maradona) siempre él tenía dos relojes, también anillos y anteojos. Le decían: ‘Diego, que lindo anillo’, y él respondía: ‘¿Te gusta?, tomá’, y se lo daba. Lo mismo hacía con sus relojes y anteojos si le pedían. Es muy generoso”, contó Pablo Velázquez.

(Foto: AFP)

“Y eso no es todo. Él ponía premios de su bolsillo. Entraba al vestuario ya con un bolsito lleno de dinero y nos trabajaba la cabeza antes de jugar. Hasta hubo partidos de Gimnasia que no ganamos y él igual ponía plata de su bolsillo como premio”, agregó el atacante paraguayo.

¿A eso se limitaba su labor? Velázquez contó otras facetas poco conocidas del máximo ídolo del fútbol argentino.

“Dentro del vestuario y en las prácticas se entendía muy bien lo que Diego quería para los partidos. Él se acercaba para arengar y para exigir que se practiquen los centros, diciendo que era un arma que teníamos que usar”, puntualizó.

¿Y qué hace Maradona en la cuarentena? Se somete a una terapia para recuperar movilidad en su rodilla derecha, recientemente operada. La misma que consiste en realizar 20 minutos de correr atado a una cinta, subir a la bicicleta estática y caminar por el jardín de su casa en Buenos Aires. Y hasta se animó a tocar la pelota con su zurda privilegiada. El campeón mundial de 1986, que el próximo 30 de octubre cumplirá 60 años, siempre se reinventa.

-MÁS EN DT-

VIDEOS RECOMENDADOS

Beto Da Silva: de sorprender a Gareca a ser portada de espectáculos

Contacto: Conoce cuál fue el mayor secreto de Mike Tyson para su transformación física | VIDEO