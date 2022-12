Transmisión Fútbol Libre TV , Francia vs. Marruecos por las semifinales de Qatar 2022 desde el estadio Al Bayt. Ambas selecciones se miden el próximo miércoles desde las 16:00 horas de Argentina (14:00 en Colombia y Perú), en el que será su sexto enfrentamiento. Se trata del primero desde 2007 y el único que no será amistoso. Los galos no han conocido por ahora la derrota, con un balance de tres victorias galas y dos empates. Sin embargo, el conjunto africano puede presumir de haber ganado el trofeo Hasan II en 1998, pocos meses antes del Mundial que Francia iba a organizar en su territorio.

