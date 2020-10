Conforme a los criterios de Saber más

“¡Qué bueno que ya quieran jubilar a Paolo Guerrero!”. A Mauricio Ávila, periodista chileno, le sale el hincha que todos llevamos por dentro. Esa fue su reacción cuando le pedimos su opinión sobre la posible convocatoria de Gianluca Lapadula para los partidos de la bicolor ante Chile (viernes 13 de noviembre) y Argentina (martes 17). “Es que Paolo es un delantero de altísimo nivel. La verdad es un alivio que no juegue esta vez”, nos comenta.

Ávila, exeditor general de Publimetro Chile, nos dijo que en su país se habla muy poco sobre la posibilidad de que Perú cuente con un delantero de la Liga A italiana. “Aún no hay mucha cobertura periodística sobre el partido por los temas del reciente plebiscito y el drama del coronavirus. No he visto jugar a Lapadula, pero si juega en una liga tan competitiva, puede ser de utilidad. Pero igual, creo que es un recurso válido. Ante la falta de gol, Chile también está en la búsqueda de delanteros del extranjero que puedan tener ascendencia nacional. Por ejemplo, el año pasado Reynaldo Rueda convocó a Niklas Castro, que juega en Noruega”.

EL ‘9’ DE NORUEGA

¿Quién es Niklas Castro? Veamos.

Castro nació y vivió siempre en Noruega, tiene 24 años y juega en el Aalesunds KF. Fue citado antes de la Copa América 2019, tras anotar 17 goles en 25 partidos con su club: se puso la ‘Roja’ y jugó los amistosos ante Colombia y Guinea, pero no destacó. Y como aún no tenía la documentación en regla, no volvió a ser considerado.

El diario La Tercera consignó lo siguiente sobre el ‘danés’: "La presencia de Castro en la delegación fue toda una novedad. Su español no le ayudó en su adaptación, pero de igual forma se las ingenió para compartir. Se le vio muy cercano a Claudio Bravo, quien aprovechó su conocimiento del idioma inglés para integrarlo al grupo. “Bravo se preocupó de mí y me mostró cómo hacían las cosas. Habla inglés, así que pude conversar más con él. Pero también hablamos algo de español para practicar”, dijo Castro hace unos meses.

Ávila, quien también laboró en Las Últimas Noticias y La Tercera, agregó un dato importante: “Ahora, por el bajo nivel de Eduardo Vargas en los recientes partidos, muchos hinchas piden la convocatoria de Niklas Castro para esta fecha doble. Vargas es uno de los goleadores históricos de la selección, pero siempre dio la sensación de que anotaba gracias al gran nivel de Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal, (Charles) Aranguiz y compañía, símbolos de nuestra ‘Generación dorada’ que ya luce cansada. El nivel actual de Vargas es discreto, por algo es suplente en Tigres de México”.

Pero Niklas no es el único ‘extranjero’ que suena en Chile. Asoma Marcelo Larrondo, quien nació en Argentina hace 32 años, llegó a jugar en Fiorentina, Siena y Torino de Italia, entre 2008 y 2014, también en River Plate. Ahora acaba de fichar por el modesto O’Higgins.

"Su padre es chileno. Mucha gente pide a Larrondo para la selección. Es que, como te decía, ya nadie quiere ver a Vargas con la ‘9’.

BUSCANDO POR EL MUNDO

La Tercera detalló el trabajo de los scouting que ha permitido seguir y convocar a jugadores que tengan algún nexo sanguíneo con Chile.

“Se está haciendo cada vez más común que jugadores ‘desconocidos’, que militan en el extranjero y que tengan nexo sanguíneo con Chile, sean considerados como opciones para representar a la Roja. El acceso a mayor información ha facilitado el trabajo de scouting, para encontrar a estas caras que, en un principio, asoman como curiosas. Fue el caso de Miiko Albornoz (nació en Suecia), quien debutó con la selección en 2014, con Jorge Sampaoli. Ricardo Rodríguez, del AC Milan, también pudo jugar para Chile, pero eligió hacerlo por la selección de Suiza. En su momento se siguió al Leonardo Ulloa (Rayo Vallecano), Leonardo Gil (Vasco da Gama) y Matías Catalán (San Luis de México)”.

Eduardo Vargas ha perdido crédito y paciencia en el hincha chileno. (Agencias)

EL GOL AUSENTE

Eduardo Vargas fue el ‘9’ de Chile en los recientes partidos ante Uruguay y Colombia. Y su actuación fue muy criticada por la prensa de su país. “Desconectado como siempre, ofreció una nueva actuación decepcionante. Sin chispa y lento, mostró un lenguaje corporal cargado al desgano, como si llevara ocho años en cuarentena. Fue de lo más bajo y preocupante del partido”. Así describió su desempeño el portal LUN.

“La realidad es que en Chile no hay delanteros con gol -asegura el periodista Ávila- Si Esteban Paredes, con 40 años, aún juega en Colo Colo, por ejemplo. Ah, Humberto ‘Chupete’ Suazo -el último ‘9’ importante de la selección- firmó por La Serena y como está anotando, también hay quienes lo piden para las Eliminatorias”.

“No, no estoy pensando en la selección, solo trabajo para mi club”, se apresuró en declarar el 'Chupete de 39 años, el pasado 14 de febrero, tras anotar un doblete ante Palestino por la liga local.

Y si Rueda no presenta ninguna sorpresa ¿Quiénes serían los delanteros de su próxima convocatoria?

“Además de ‘Edú’ Vargas, está Nicolás Castillo, quien apareció como gran esperanza, pero nunca dio la talla en la selección. Ahora todos miran a un chico de Unión Española, Carlos Palacios, de 20 años, que tal vez aparezca en la lista. Y no hay más nombres. Si hasta Patricio ‘Pato’ Rubio, que hoy juega en Alianza, llegó a jugar por la selección en algún momento”, nos responde Ávila.

Finalmente, le preguntamos a nuestro colega si la hinchada sureña discrepa con la convocatoria de jugadores que no hayan nacido en Chile. “No, nunca. Todo lo contrario. Si vienen a aportar, siempre serán bienvenidos”.

