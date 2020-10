Conforme a los criterios de Saber más

Luego de poco más de cinco años, Ricardo Gareca debió atender a la Serie A de Italia. Gianluca Lapadula, con DNI en mano pero aún sin pasaporte, obligó a que el ‘Tigre’ analice otra vez el Calcio. Esto es una tendencia en la historia de nuestra selección, ya que son pocos los convocados que jugaron en esas tierras. Eso sí, por primera vez se ha considerado a un futbolista del Benevento, equipo con tan solo dos temporadas en la máxima categoría.

Juan Vargas (ACF Fiorentina) había sido el único jugador de la Serie A que convocó el ‘Tigre'. El lateral jugó los seis partidos de la Copa América en 2015. Hasta que debute Lapadula, el triunfo por 2-0 ante Paraguay, en el choque por el tercer lugar, será el último de la bicolor con un integrante de ese torneo. Pablo Bengoechea también confió en él en cuatro de sus nueve encuentros al mando de nuestro combinado patrio.

Sergio Markarián también llamó a Juan Vargas (ACF Fiorentina y Genoa), así como a Álvaro Ampuero (Parma y Calcio Padova) y Rinaldo Cruzado (Chievo Verona). Este último, fue transferido a la liga italiana desde el Juan Aurich en medio de la Copa América 2011. Los tres jugaron en las Eliminatorias hacia Brasil 2014, pero solo el ‘Loco’ lo hizo en los tres años completos que el uruguayo estuvo al mando.

Son tres los que también convocó José del Solar desde el fútbol italiano, George Forsyth (Atalanta), Roberto Merino (Salernitana) y, otra vez, Juan Vargas (Catania y Fiorentina). El arquero apenas jugó un par de amistosos, mientras que Merino lo hizo en el primer tiempo ante Ecuador por la fallida clasificación a Sudáfrica 2010. Por otro lado, el ‘Loco’ cumplía su primera temporada en la Serie A, a donde había llegado en 2006. Una lesión lo dejó afuera de la Copa América del año siguiente, que dirigió Julio César Uribe. El primer entrenador que lo convocó cuando ya jugaba en el Calcio fue Franco Navarro.

Roberto Merino jugó por la selección Sub 20 de España. (Foto: Archivo GEC)

Desde el corto paso de Freddy Ternero en 2005, debemos retroceder hasta la década de 1980 para encontrar a otros seleccionados peruanos de la Serie A italiana. Julio César Uribe (Cagliari) y Gerónimo Barbadillo (Avellino) lo hicieron en la primera parte de ese decenio. A inicios de 1960, Juan Seminario y Víctor Benítez eran figuras en Fiorentina y AC Milan, respectivamente, pero dejaron de ser convocados en 1959, cuando dejaron nuestro país.

Seminario anotó 19 goles en dos temporadas con los violetas, mientras que Benítez alzó la Copa de Europa, pero en esa época, jugar en el exterior era casi una sentencia a no ser llamado a la Bicolor. La desidia dirigencial hizo que no contáramos con estos dos grandes futbolistas en los convulsionados años de nuestro seleccionado previo a clasificar al Mundial de México 1970.

Andy Polo pasó por el Inter de Italia en 2014, incluso salió en banca en un partido de la Serie A, sin embargo esperó hasta 2016, cuando estaba en la ‘U’, para su primera convocatoria. Algo similar vivió Gustavo Vasallo, de paso por Palermo entre 2001 a 2002 y llamado recién en 2005. Ambos aún eran muy jóvenes cuando estuvieron de paso en el torneo italiano.

Por otro lado, Joazhiño Arroé fue llamado a la selección peruana Sub 15 2007, Sub 17 2009 y Sub 20 de 2011 como futbolista del AC Siena. Al año siguiente, fichó por Alianza Lima. Hasta ahora no fue considerado en el plantel adulto. Finalmente, Alessandro Milesi formaba parte del Brescia Calcio cuando lo llamaron a la última Sub 20.

