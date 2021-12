En poco tiempo, Gianluca Lapadula se ganó el cariño de los hinchas de la selección peruana y el delantero de Benevento reveló que atraviesa un gran momento. El Bambino dio detalles de su amistad con Christian Cueva, en quien encontró un gran socio dentro del verde y espera seguir firme en el camino hacia Qatar 2022.

En una entrevista con Movistar Deportes, Lapadula reconoció que tiene gran complicidad con Cueva y otros futbolistas nacionales, lo que facilitó su adaptación en la selección peruana. El delantero no dudó en llenar de elogios a ‘Aladino’, a quien considera un amigo.

“El ‘cholito’ es un jugador que gusta a todos, tiene muchísima calidad. He tenido muchos atacantes a mi lado, donde he tenido una buena sintonía, pero la verdad que con Cueva, con Carrillo y también con Ruidíaz me llevo muy bien, dentro y fuera del campo”, señaló Lapadula en Movistar Deportes.

Paso a paso

En otro momento de la entrevista, Gianluca Lapadula reconoció que “esperé mi mejor momento para llegar a Perú”. Sin embargo, aseguró que todavía no ha cumplido sus metas con la selección peruana, pues el delantero apunta a conseguir un cupo a Qatar 2022.

“Tengo que esperar un poco más para quedarme con un momento con la selección. He vivido muchísimos momentos lindos con la selección, pero todavía no llega el que yo quiero con todo mi corazón”, explicó el goleador de Benevento.

Finalmente, el ‘Bambino’ recordó cómo vivió su primera convocatoria a la selección peruana: “yo no tenía ninguna expectativa -sobre su convocatoria-, solo pensaba aprender en poco tiempo lo más que pueda y el grupo me recibió muy bien, también Gareca y toda la gente que trabaja en la selección. Todo salió muy simple, natural. Me dieron la posibilidad de que me conozcan y eso fue muy sencillo. Todo eso pasó en poco tiempo”, concluyó Lapadula.

