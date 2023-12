Veintidós de una novela innecesaria, donde el prestigio de la FPF ha sido golpeado, nuevamente; la relación con la U en un punto muerto, y el vínculo de Jorge Fossati/U/hinchada, el hombre con el que negociaron aún cuando Juan Reynoso tenía un contrato firmado, puesto en un hilo que inevitablemente está roto.

-La novela-

Un tuit en la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol publicado este miércoles a las 11:51 a.m. señalaba mediante un comunicado de prensa que la era de Reynoso había culminado en el equipo de todos.

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 pic.twitter.com/AtR4uGnGFu — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 13, 2023

Con el tiempo en contra, el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol encargó al área legal redactar las resoluciones para Juan y todo su comando técnico, y luego recién sostener una reunión para formalizar las conversaciones con el manager de Fossati Pablo Bentancur, quien está en Lima y es un reconocido empresario peruano que desde muy chico viajó a Uruguay e hizo su carrera en el país charrúa. Además, es dueño del AC Bellinzona de Suiza. Bentancur estuvo el martes en Videna, último día de Reynoso como entrenador, y estuvo el miércoles por la tarde, para acordar las condiciones de su representado, que se enteraba todo en tiempo real.

Desde el entorno del comando técnico técnico de Jorge Fossati fueron claros ayer, nuevamente: “Estábamos contra el tiempo, sí. El profesor quiere aceptar el reto, pero por respeto a su colega no podía seguir en esta situación. Si ellos firman, y oficialmente se hace público la desvinculación, la negociación se avanza de forma rápida, en 24 horas se puede cerrar, y es que el profesor quiere y respeta mucho a la U”.

Quizá la única condición que puso Fossati, vía Bentancur, en esta negociación, fue que el tema se cierre el miércoles. Le parecía que prolongar más era una falta del respeto al club campeón. Habría dicho, incluso, que “el cariño que la gente de la U le tiene es recíproco y no puede estirarlo más”. Y quizá fue también una forma de ejercer presión en Videna, para que esta novela no tenga más daños ni heridos.

-El vínculo con la U-

Fossati siempre fue el elegido para dirigir a Perú. Ahora que el tema está resuelto, DT puede contar una breve conversación con Juan Carlos Oblitas, de hace unas semanas: “Era nuestra primera opción. Si el tema no se arreglaba, íbamos a tomarnos un tiempo largo para buscar otro entrenador”. Los números con la U, es decir, sacarlo campeón, el manejo de grupo y experiencia, fueron los principales condicionantes en el informe de Oblitas presentado en el directorio de la FPF para considerarlo el técnico idóneo de la bicolor con el objetivo de resucitarlo, tras jugar 6 partidos y solo sumar dos puntos en las Eliminatorias.

Al cierre de esta nota, nuestra fuente desde Videna explica un detalle no menor. “El vínculo es hasta el final de las Eliminatorias, con la posibilidad de renovar en caso se clasifique al Mundial 2026. La FPF hablará con Jean Ferrari, puesto que el contrato del profesor tiene una cláusula y debería asumirla la Federación, porque fue a buscarlo al técnico, no es que el profesor se haya ofrecido a ser una opción, por ende, no creo que haya problemas, ya que era un monto bajo”, sentenció.

¿A qué se refiere con monto bajo? DT conoce de forma extraoficial que la cifra para rescindir alcanzaba los tres sueldos, en cualquier caso: si se iba o si el club decidía su salida. Podríamos hablar de 100 mil dólares, que deberá hacerse cargo la FPF.

-¿Viene Jorge Fossati a Lima?

Como es público -y la administración crema decidió no modificar- este lunes 18 inicia la pretemporada en Universitario de Deportes, para ser precisos, los exámenes médicos. La gente de logística del elenco crema había previsto que Jorge Fossati llegue este fin de semana y así lo confirmó Manuel Barreto.

Se sabe que dos personas del comando técnico llegan el 16, otro el 18. La llegada de Fossati, confirmada hasta hoy, servirá para despedirse del plantel, la administración Ferrari y tener nuevas reuniones con el Directorio de la FPF y muy posiblemente, con Juan Carlos Oblitas.

Lo que viene es salvar al Titanic. Y enfrentarse, le guste o no, a dos situaciones complejas: la mitad del país resentida por su abrupta salida del club, a días de empezar la campaña del Centenario; la otra mitad con la sangre en el ojo tras las finales en el Monumental y Matute, para muchos, la final de todos los tiempos en el fútbol peruano.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.