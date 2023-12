Luego de los malos resultados en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la FPF se encontraría en la búsqueda de un nuevo director técnico para la selección peruana. Es por eso que se rumorea la posibilidad de que el actual director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, tome las riendas de la selección nacional y pueda sacar de este mal momento al equipo.

Tras este rumor, el mismo Fossati se refirió al tema en el programa Sport 890. “No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo”.

“No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad (dirigir a Perú). Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mí, pero no he tenido contacto alguno”, agregó el director técnico campeón con Universitario.