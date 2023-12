Jorge Fossati habló sobre la situación de la selección peruana en las Eliminatorias y dio a conocer que confía en lograr la clasificación al Mundial 2026. Esto se da luego que el uruguayo sea elegido como el reemplazo de Juan Reynoso.

“No puede haber otro club más importante que la selección. Les explicaba a los periodistas peruanos que nosotros los uruguayos nacemos con esa nacemos con esa mentalidad de que la selección es lo más grande que hay”, señaló en diálogo con el programa Las Voces del Fútbol.

“Sabemos que el desafío es durísimo, es bravo. Pero se dan unas situaciones que nos hicieron tener el convencimiento de que se puede. […] Hay una combinación de jóvenes con expedientes y lo fundamental”, agregó.

Por otro lado, indicó que aceptó ser DT de la ‘Bicolor’ porque son seis cupos y medio para Sudamérica, por ello espera obtener un cupo en la Copa del Mundo con la selección peruana.

“Sería casi imposible a esta altura, con ya varios partidos jugados y vas último. Evidentemente sería poco menos que una utopía, pero en estas condiciones tampoco es fácil. Yo creo que se puede, que hay chances, y vamos a tener la Copa América para trabajar y eso me da mucha ilusión porque será el tiempo que no tuvimos hasta ahora”, dijo.

El DT uruguayo resaltó al mencionado medio que buscará trabajar con futbolistas que demuestren estar preparados sin importar la edad que tengan.

“Es verdad que no abundan los jugadores jóvenes destacables, pero si los hay. A mí no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre en una cancha de primera división que está para jugar y si lo está, entonces puede ser elegible independientemente de su edad”, mencionó.